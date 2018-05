Revive PVEM propuesta de pena de muerte

Ciudad de México— El Partido Verde Ecologista de México anunció que revivirá su propuesta de pena de muerte a delincuentes, debido al aumento de la violencia en el país.Carlos Puente Salas, vocero del PVEM, indicó que a pesar de las críticas que puedan recibir, su partido buscará que se vuelva a discutir en el Congreso la propuesta de pena de muerte como máxima sanción.Dijo que aplicaría para los casos de homicidio doloso vinculado a otros delitos, como trata de personas, secuestro, violación y narcotráfico.La propuesta, detalló, modificaría la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos."Claro que sabemos que lleva un riesgo pero esperamos que la propuesta se discuta", mencionó.Indicó que sería una propuesta que se aplicaría en forma rigurosa para evitar matar a inocentes.En conferencia de prensa, Puente explicó que esperan que todos los candidatos del PVEM promuevan la propuesta de pena de muerte, incluido el candidato presidencial José Antonio Meade."Él y cada uno de los hombres y mujeres que sean candidatos esperamos que la promuevan", expresó.Señaló que todos los candidatos del PVEM tienen que promocionar la propuesta, pero resaltó que también habrá libertad para no promoverla en sus campañas.Citó que habrá candidatos y personas que no compartan la pena de muerte, pero el partido decidió rescatar la propuesta porque no se ha solucionado la inseguridad en el país.A decir del senador, la incorporación de dicha sanción en las leyes mexicanas sería una medida de prevención.Agregó que es la ciudadanía la que ha pedido que se reviva el debate.También negó que el PVEM proponga la pena de muerte para elevar su votación el primero de julio, debido a que están en tercer lugar de las encuestas."¿Hacemos esto por cálculos electorales? No, las encuestas nos dan niveles superiores más allá del doble de lo que se requiere para mantener el registro" , expuso.Insistió en que es una iniciativa sería, que va más allá de cortar las manos a los ladrones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.