Conoce a las candidatas que atraen la atención por su sensualidad

La actual contienda electoral, la más grande de la historia de México, se ha visto repleta de diversas formas de realizar campañas políticas, principalmente a través de redes sociales.Las despensas, los tinacos y la compra de voto quedaron atrás, ahora los candidatos a un puesto de elección popular buscan nuevas estrategias para llegar al electorado.Así lo han hecho algunas candidatas quienes aprovechan su aspecto físico para llamar la atención de los votantes, de acuerdo con lo publicado por La Silla Rota.Twitter, Facebook e Instagram son redes sociales que comúnmente utilizan los políticos para promocionar su imagen, sin embargo, no son las únicas opciones, o por lo menos así lo ve Ana Sofía Orellana, candidata a diputada local en Puebla por el Partido Nueva Alianza (Panal).La candidata de 24 años comenzó su campaña el pasado primero de mayo, además de las plataformas ya mencionadas, en Tinder, una aplicación para concretar citas y ligar."Nunca fue tan atractiva la política... hasta que se le dió [sic] color", se lee en la descripción sobre Ana Sofía en la app.Se dice estudiante de arquitectura, madre de un hijo de 5 años, idealista, soñadora y artista.En Tinder, Orellana muestra una serie de fotografías donde aparece en traje de baño o haciendo ejercicio.Como si se tratara de Facebook o Twitter, Ana Sofía comparte fotografías sobre sus eventos de campaña, así como parte de sus propuestas.La creación de penas más severas para criminales, así como la implementación de políticas públicas que respalden el derecho al agua, son algunas de sus promesas de campaña que ha difundido.La también modelo ofrece a través de su cuenta de Instagram asesoría de fitness y planes alimenticios.En abril pasado protagonizó el movimiento #YoDigoBasta con el objetivo de hacer conciencia sobre el clima de violencia contra la mujer.Gran parte del patrón electoral está formado por millennials, por ello los políticos buscan llegar a ello a través no sólo de sus plataformas, sino también mediante su vocabulario.Paola Garate Valenzuela, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, publicó en su página de Facebook que le pasara el "pack" a quien se lo pida a través de su número de Whats App.El "pack" es coloquialmente conocido como una serie de fotos íntimas que se comparten a través de internet.Los usuarios de redes sociales son tardaron en mensajear a la candidata sinaloense para pedirle el "pack", sin embargo, en lugar de recibir las fotos intimas que dicho término sugiere, Paola enviaba un link, así como una serie de imágenes, de sus propuestas de campaña.La indignación y las críticas por su estrategia de campaña no se hicieron esperar, por ello Garate Valenzuela borró la publicación y posteriormente se disculpó, no sin antes aclarar que su "pack" consiste nada más que en una serie de propuestas electorales.La candidata dijo que únicamente pretendía romper "con los esquemas tradicionales de hacer campaña" y así llamar la atención de los jóvenes.Paola Garate Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con una maestría en Gestión y Política Pública por la Universidad de Occidente.La priista ha sido consejera política estatal y municipal del partido, así como secretaria del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político.También ha sido integrante de la Comisión Política Permanente del PRI en Sinaloa, coordinadora general de Mujeres Jóvenes del PRI y consejera política nacional.Entre los cargos que ha tenido se encuentra regidora del ayuntamiento de Culiacán en 2016 y diputada local del 2015 al 2017.Por lo que, en este proceso electoral Paola Garate busca la reelección a su cargo como diputada en el distrito 17 con cabecera en Culiacán.Patricia Azcagorta, candidata por Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Caborca en Sonora, entró al ojo de la opinión pública luego de que se difundiera un video donde presuntamente protagonizaba un video donde bailaba y se desnudaba.El video se compartió de tal manera que Patricia fue nombrada #LadyMovimientoNaranja, pues la grabación tenía de fondo la canción emblema de MC que también fue sensación en redes.Sin embargo, Azcagorta no era quien protagonizaba la polémica grabación, sino que se trataba de la modelo brasileña Jack Fernández.Tras la viralización del video y la afectación contra su imagen, Patricia se dijo víctima de violencia política de género y recalcó que ella no es la mujer que aparece en la grabación.Asimismo, Claudia Trujillo Rincón, Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento de dicho partido difundió una carta donde rechazó la violencia política de género contra Patricia.Demandó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) que salvaguarden la integridad de tosas las mujeres que contienden para un cargo de elección popular.Patricia Azcagorta tiene 34 años de edad, es madre soltera de un adolescente de 14 años y es abogada de profesión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.