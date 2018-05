Retienen militares a candidata de Morena por traer policías comunitarios armados

Chilpancingo- Después de permanecer cinco años fuera de Guerrero, este jueves hizo su reaparición la ex dirigente de la policía comunitaria de Olinala y ahora candidata a senadora, Nestora Salgado García, quien era escoltada por tres camionetas de policías comunitarios armados.La candidata se trasladaba de Olinala hacia el municipio de San Marcos para asistir al evento del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.Los vehículos de su comitiva fueron detenidos en la entrada de Chilapa en un filtro de seguridad instalado por militares.Ahí se les informó que no podían circular por la carretera armados, inclusive se les ofreció el acompañamiento de una patrulla de policías del estado para darles seguridad hasta el municipio de Tixtla.Después de unos minutos, los policías comunitarios de Olinala optaron por guardar sus armas y seguir acompañados por policías del estado en la carretera.Finalmente, la comitiva siguió su paso con rumbo al municipio de San Marcos, ubicado en la Costa Chica de Guerrero.Sobre este hecho, el portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que el equipo de la candidata arribó a Chilapa al puesto de control ubicado en el crucero de " Los Ajos" con tres camionetas con policías comunitarios que portaban armas de fuego.En dicho lugar, personal militar confirmó la existencia de armas de fuego, por lo que les fue informado a la comitiva de la candidata que, de acuerdo con el protocolo de seguridad, no podían cruzar por Chilapa armados.Las autoridades de seguridad federal y estatal acordaron con la candidata al Senado que los Policías Comunitarios que la escoltaban no podían ingresar con armas a Chilapa, por lo que, se les ofreció acompañamiento por parte de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y de la SEDENA, de Chilapa a Tixtla para brindarles garantías de seguridad y evitar que sufrieran algún incidente.Nestora Salgado ha declarado en varias ocasiones que ha recibido amenazas y teme hacer campaña por este hecho, inclusive pidió a las autoridades que se le proporcionara seguridad para llevar a cabo la campaña.De acuerdo a la ley que rige a las policías comunitarias en Guerrero, los policías comunitarios solo pueden portar armas de bajo calibre, rifles calibre 22, escopetas y pistolas hasta el calibre .38. Además, que no pueden salir de sus comunidades, ni de sus municipios armados, pues si lo hacen serán detenidos por las autoridades de seguridad.

