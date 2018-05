Rechazan endurecer controles de Gordillo

Ciudad de México— Un día antes de su muerte, el juez federal Alejandro Caballero Vértiz rechazó una petición de la Procuraduría General de la República (PGR) para endurecer las medidas de seguridad a Elba Esther Gordillo en la prisión domiciliaria a la que está sometida en su departamento de Polanco.El martes por la noche el Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales negó restringir el uso de los medios de comunicación telefónica y electrónica a la maestra.Tampoco autorizó que las visitas se permitieran sólo a personas con parentesco directo con Gordillo, abogados y médicos tratantes.Caballero también descartó colocarle nuevamente un localizador electrónico en el tobillo y establecer un régimen donde el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se encargara de fijar día y hora para que pudiera recibir visitas.El juez le dio un plazo de 5 días a Gordillo para que le entregue la lista de personas a quienes pretende recibir como visitas, con el propósito de valorar su autorización.Le advirtió que, en caso de no hacerle llegar esos nombres, le impondría una multa equivalente a 2 mil 418 pesos.En el acuerdo, el juez descartó prohibir la visita de personas que no fueran parte de la familia o los equipos médicos y legales; tampoco aceptó considerar la "buena reputación" de las visitas como condición para autorizarlas, como se lo pidió la PGR.Caballero, quien instruía el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gordillo, falleció ayer por la mañana.De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, murió en su domicilio de la Colonia Residencial Villa Coapa.Su deceso ocurrió alrededor de las 11:00 horas, pero oficialmente no se han dado a conocer los motivos del fallecimiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.