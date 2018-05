Lo multan por casi 500 mil por no entregar a 'La Coneja'

Ciudad de México– Un juez federal en la Ciudad de México multó con 403 mil pesos al director del penal de Chihuahua por no entregar a tres excolaboradores del exgobernador priista, César Duarte, y le dio 24 horas para ordenar su traslado a la capital del país, informa El Universal.Se trata del exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; el exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García y el exdirector de Administración de dicha dependencia, Gerardo Villegas Madriles.El juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, requirió al director del Centro de Reinserción Social Estatal número 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua para que le informe por qué ha decidido acatar las órdenes de jueces locales y no la suya, emitida en abril pasado, de poner a los tres exduartistas a su disposición y trasladarlos a la capital.De no informar lo anterior, el juez advirtió que el director podría recibir una nueva multa por mil unidades de medida de actualización.Además, le dio 24 horas para ordenar el traslado de los priistas al Reclusorio Norte debido a que de las respuestas emitidas hasta ahora por el director del penal estatal únicamente ha argumentado que están sujetos a otros procesos del fuero común ante jueces locales.De no hacerlo así sin causa justificada, el director podría ser sancionado con otra multa por 5 mil umecas, que equivalen a medio millón de pesos.El juez Moreno García señaló que el traslado de Gutiérrez, Tarín y Villegas no implica que dejen de estar a disposición de los jueces locales que tienen procesos penales abiertos en su contra pero que el director del penal está obligado a dar cumplimiento con la orden emitida por él y por un Tribunal Colegiado capitalino.Los tres exfuncionarios son señalados por el supuesto desvío de recursos federales destinados al estado de Chihuahua para favorecer campañas electorales priistas ocurrido durante la administración del exmandatario César Duarte, actualmente prófugo de la justicia.

