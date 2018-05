Organizaciones defensoras de los refugiados deploraron este jueves las negociaciones entre México y la Administración del presidente Donald Trump sobre un potencial acuerdo bilateral que obligaría a migrantes centroamericanos a solicitar asilo primero en territorio mexicano.Conocido por el nombre técnico de Acuerdo de Tercer País Seguro, las negociaciones alrededor del pacto habrían iniciado este jueves en la sede de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (CIS, en inglés) con la participación de altos funcionarios mexicanos y estadounidenses."Las negociaciones de hoy son sólo la última táctica para cerrar la puerta (de EU) a aquellos desesperados para vivir con libertad y seguridad", dijo Eleanor Acer, directora de protección a refugiados de Human Rights First, grupo que ofrece ayuda pro bono a solicitantes de asilo en el país.Un Acuerdo de Tercer País Seguro entre EU y México obligaría a centroamericanos a solicitar asilo primero en territorio mexicano, y no en el estadounidense."Tendremos comentarios mañana", dijo el Embajador de México en EU, Gerónimo Gutiérrez, al dejar la sede del CIS al ser cuestionado por Reforma sobre un acuerdo. Gutiérrez iba acompañado de Narciso Campos, coordinador de asesores del Canciller Luis Videgaray.Sin que ninguno de los dos Gobiernos haya confirmado los asistentes a la reunión, Reforma pudo constatar que, además de Gutiérrez y Campos, también acudió el subsecretario de participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación, José Luis Stein."El Gobierno mexicano tiene que ser transparente sobre sus discusiones con EU sobre un posible Acuerdo de Tercer País Seguro. Las masacres, secuestros, asaltos y otros delitos contra migrantes en tránsito muestran que México no es un país seguro para muchos de ellos", dijo Maureen Meyer, directora para México en la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).Desde 2004, Canadá y EU tienen un "Acuerdo de Tercer País Seguro" que ha despertado polémica recientemente dado que muchos solicitantes en territorio estadounidense han decidido buscar rutas de inmigración en zonas peligrosas a Canadá en lugar de a través los puertos de entrada."México está lejos de ser un territorio seguro para los migrantes. Muchos enfrentan feminicidios, desapariciones, extorsión, robos en el camino. El mantener a familias y niños en México sin acceso a protecciones sólo los llevaría a los traficantes", señaló en un comunicado el Latin America Working Group, otra organización de defensa de migrantes.De acuerdo con las cifras más recientes del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), las autoridades estadounidenses realizaron entrevistas a más de 93 mil potenciales solicitantes de asilo en 2016 de los que al menos 67 mil procedían de Guatemala, El Salvador y Honduras.Sin negar que el tema esté planeado para ser abordado en las reuniones bilaterales del jueves y viernes en Washington, el Canciller Videgaray dijo hoy en una entrevista televisiva que la reunión está enfocada en la revisión de mecanismos de cooperación ya existentes.

