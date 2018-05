Reconoce Zavala que no tenía posibilidad de ganar

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, reconoció que no hay posibilidad de ganar esta elección para ella, por eso decidió retirarse de la contienda y anuncia que no declina por ninguno de sus adversarios.Precisó que no ha negociado nada con nadie, y no estuvo en esta contienda por cargos o posiciones, más bien estuvo con valor y valores porque quiere lo mejor para México.“No he negociado nada con nadie, yo no estuve en esta contienda por cargos o por posiciones de poder, estuve con valor y con valores porque quiero lo mejor para nuestro México, no se trata de callar nuestras voces, ni de bajar nuestras banderas, es momento de preara fuerzas para preparar lo que sigue”, afirmó.En un video de más de 5 minutos que lanzó a través de sus redes sociales, deja abierta la posibilidad para encabezar un movimiento para construir una fuerza que sólo puede venir de la sociedad civil organizada, de acuerdo con lo publicado por El Universal.“He tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda para dejar en libertad a quienes generosamente me han brindado su apoyo, para que puedan decidir en libremente dentro de las opciones probables, y reconozco que no hay posibilidad de ganar en esta elección que además está polarizada, y mi decisión de hoy posibilita que podamos lanzarnos a construir una fuerza que sólo puede venir de la actividad civil organizada y permanente”, detalló.Margarita Zavala pidió a sus seguidores y simpatizantes que quedan en libertad para que, en conciencia y libertad, voten por quien quieran.“Quiero dejarles claro que no declino a favor de ningún candidato, a quienes pensaban votar por mí, les digo que voten en libertad, en conciencia, por quien ustedes quieran, los votos son de ustedes de los ciudadanos, no de los políticos ni de los líderes, ni muchos menos de los partidos”, dijo.Agregó que es momento de tomar fuerzas para preparar lo que sigue porque no se debe jugar el destino en un solo día, sino que se va a requerir años de esfuerzos “lo que muchos irresponsables han destruido. Hay que reconstruir la política con principios, desde los cimientos”.Agradeció a todos los millones de mexicanas y mexicanos que creyeron en ella y su proyecto.