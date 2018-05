Niegan a Lozoya copias sobre caso Odebrecht

Ciudad de México— Una juez federal determinó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no debe entregarle a Emilio Lozoya copias de la carpeta de investigación que sigue en su contra por el presunto financiamiento ilícito de Odebrecht a la campaña del PRI en el 2012.Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo de esta capital, negó al ex director general de Pemex la protección de la justicia contra la negativa de la Fiscalía para facilitarle copias simples de la indagatoria, al estimar que no afecta su derecho de defensa.En el amparo negado, la juzgadora argumenta que conforme a la legislación vigente, el acusado cuenta con acceso a la investigación para defenderse y sólo podrá tener copias hasta que dicho expediente sea judicializado."Para poder obtener copias de lo investigado es condición necesaria que la misma se judicialice, pues únicamente pueden solicitarse dichas copias a partir de que se celebre la audiencia inicial", indica la juez en la sentencia del amparo 984/2017."Entonces, si la carpeta de investigación aún no ha sido judicializada, no puede establecerse que el Agente del Ministerio Público responsable se haya apartado de los derechos humanos de la parte quejosa, dado que únicamente preservó el debido equilibrio que debe existir entre la reserva o secrecía de actuaciones de una investigación criminal y el derecho de defensa que tiene un imputado".Ortega Tlapa descartó que la Fepade haya violado el derecho humano a la defensa de Lozoya, debido a que desde el 26 de octubre pasado éste compareció como indiciado ante el Ministerio Público Federal y desde entonces ha podido consultar la indagatoria FED/FEPADE/UNAI-DDMX/1139/2017."Contrario a lo que aduce el solicitante de amparo, el actuar de la responsable al negarle la expedición de copias, no dificulta su derecho a una defensa adecuada, en virtud que cuenta con el acceso a los registros de la carpeta de investigación", señala.El exdirector de la empresa productiva del Estado promovió este amparo contra un oficio fechado el 3 de noviembre pasado, en el cual la Fiscalía le notifica que no le entregará las copias simples de la investigación en su contra.Lozoya ya promovió el recurso de revisión contra la negativa del amparo, mismo que resolverá el Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México.La investigación de la Fepade versa sobre una transferencia de 3 millones 140 mil dólares realizada por Odebrecht a una empresa establecida en Islas Vírgenes, suma que habría sido triangulada a los gastos de campaña del PRI en el 2012.La empresa off shore ha sido vinculado con Lozoya, quien en ese entonces era Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. El ex director de Pemex ha rechazado todo vínculo con dicha compañía.