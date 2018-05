Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que sus rivales están desesperados ante su constante crecimiento en las encuestas, y por eso hacen todo para tratar de frenarlo.Entrevistado al final de un mitin en esta ciudad, el tabasqueño dijo que mañana ofrecerá una conferencia de prensa para hablar sobre la declinación de Margarita Zavala, pues en este momento no tiene información clara sobre las razones y la manera en la que anunció esa decisión.El candidato presidencial de Morena dijo que Ricardo Anaya y José Antonio Meade están empezando a retomar sus propuestas, como la de revertir el gasolinazo y mejorar las pensiones para los adultos mayores, para ver si así suben en las preferencias del electorado.Pero auguró que eso ya no les funcionará, pues el pueblo no es tonto y sabe que las medidas que afectan a la población fueron aprobadas por el PRI y el PAN."Están apurados, ¿verdad? Desesperados", comentó después de mencionar los pronunciamientos de sus rivales, "Piensan que el pueblo es tonto, pero no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".En su gira por municipios guanajuatenses, López Obrador ha evitado pronunciarse sobre la declinación de Margarita Zavala, pero dijo que en esta campaña está claro que sólo hay una alternativa de cambio encabezada por él."No tengo información de eso (la declinación de Zavala), lo que sí sé es que se reunió (Vicente) Fox con Meade (...) son lo mismo, Fox está en la mafia en el poder y a veces llama a votar por el PAN y a veces por el PRI, no hay ninguna diferencia, es el PRIAN, Fox acabó de matraquero del PRI, ¡qué vergüenza!", exclamó.También dijo que ya está listo para el debate del domingo, en el que prevé que, otra vez, todos sus rivales vayan contra él."Estoy muy bien, gozo de cabal salud. Ojalá y sean respetuosos, pero están muy desesperados", dijo, y adelantó que de su parte sólo habrá amor y paz.Después de visitar Acámbaro, AMLO congregó a miles de personas en el Jardín Constitución de Salamanca, y ahí dijo que, lejos de haber un mal humor social en el país -como afirman analistas- él lo que percibe en su recorrido nacional es alegría y entusiasmo de las personas, pues saben que está cerca la "cuarta transformación" de México."Quieran o no quieran, la mafia va pa' fuera. Sí va a haber voto de castigo, el pueblo va a castigar a los partidos de la mafia en el poder", dijo ante sus simpatizantes, a quienes prometió regresar como Presidente electo después de las elecciones de julio.

