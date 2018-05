Alistan comparecencia de Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, comparecerá este miércoles a las 14:30 horas ante un juez de control de la Ciudad de México para la audiencia inicial sobre las acusaciones que pesan en su contra por parte de la Fiscalía General de Veracruz, escribió El Universal.El pasado 14 de mayo, la Fiscalía ejecutó dos órdenes de aprehensión contra el ex mandatario por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y tráfico de influencias.Las audiencias de esas causas penales se llevarán a cabo ante un juez del fuero común de la Ciudad de México debido a que desde noviembre de 2017 un tribunal federal así lo ordenó en el amparo que el ex mandatario promovió contra las órdenes de aprehensión que el gobierno de Miguel Ángel Yunes tiene en su contra.Duarte deberá ser presentado por autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Note en la CDMX ante la Unidad de Gestión Judicial número 8 del Tribunal Superior de Justicia capitalino.Por ello, desde ayer la directora de dicha Unidad requirió al Director del reclusorio para preparar la diligencia.Durante la audiencia los fiscales indicarán las razones por las que el ex mandatario es acusado de los cinco delitos en el fuero común y el juez deberá explicar al imputado que puede definir hoy mismo sobre su posible vinculación a proceso o que tiene derecho a solicitar la duplicidad del término constitucional para recabar datos de prueba a su favor.Ninguno de los delitos que le imputa la Fiscalía de Veracruz a Duarte amerita prisión preventiva de oficio.Actualmente, Duarte permanece sujeto a prisión preventiva por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputó la Procuraduría General de la República.De acuerdo con la secuela procedimental, tanto la PGR como la defensa de Duarte tienen hasta después de las elecciones del próximo 1 de julio para concluir su investigación complementaria.Si la defensa de Duarte, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana lo considera pertinente podría solicitar el cierre de la investigación complementaria antes del tiempo concedido por el juez, por lo que la PGR tampoco podría continuar realizando diligencias para reunir pruebas contra el exgobernador.

