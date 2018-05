Sin daños tras sismo de 5.2 grados en CDMX, afirma Amieva

Tras la implementación del Protocolo de Revisión por el sismo de 5.2 grados Richter, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informó que no hay daños en la capital.Lo anterior, luego de que pasadas las 9:20 horas se registrara el movimiento telúrico con epicentro en Arcelia, Guerrero.Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) implementó el Operativo de Revisión e informó que cinco helicópteros del agrupamiento Cóndor sobrevuelan la ciudad.Mediante un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México detalló que hasta el momento el sobrevuelo del grupo cóndores no reporta daños, mientras que el número de emergencias 9-1-1 no ha registrado llamadas relevantes.Además, dijo, hospitales operan con normalidad y las escuelas se reportan sin novedad hasta el momento.El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se detuvo unos minutos, tiempo en que se realizó el protocolo de revisión de estaciones para después restablecer el servicio en toda la Red que ya opera con normalidad, de acuerdo con información publicada en @MetroCDMX.En tanto el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México señaló: “Tras concluir los protocolos de revisión, el servicio de Transportes Eléctricos continua con su operatividad de manera normal y completa”.Al respecto, la Cruz Roja local informó que sólo hay reportes de crisis nerviosas; asimismo, que nueve ambulancias están al pendiente de cualquier persona que necesite ayuda.

