Plantea Cordero impulso ruso-mexicano

Ciudad de México— Es momento propicio para un nuevo impulso ruso-mexicano, afirmó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ernesto Cordero, durante una visita de trabajo al país europeo.Al hablar ante el Pleno del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, el senador subrayó que ambos países se encuentran ante una oportunidad histórica para los vínculos bilaterales y su posición en el concierto internacional."Nuestra relación ha estado siempre marcada, por un lado, por la simpatía emocional y, por otro, por la geopolítica. A estos factores hoy se añade la convergencia de intereses económicos", señaló."Es, en última instancia, una gran oportunidad que tenemos que aprovecharla juntos. Vivimos un proceso de reconfiguración de ese escenario (internacional), cuyo alcance todavía no podemos vislumbrar del todo, pero sabemos que traerá nuevas dinámicas en las relaciones internacionales".Cordero destacó que las economías rusas y mexicana se complementan cada vez más con un amplio potencial de crecimiento, como lo demuestra el aumento del comercio bilateral, que pasó de 340 millones de dólares en 200 a mil 700 millones de dólares en 2017.Indicó que México tiene capacidad de proveer a Rusia diversos productos que el país europeo no produce, como por ejemplo naranjas, linones, piña y aguacate, además de los que ya exporta como autopartes, tequila, electrónicos e instrumental médico."Más que la cifra, todavía por debajo del potencial que representan 120 millones de mexicanos y 11 millones de rusos, es reveladora la composición de nuestro comercio. No somos ya economías en competencia, somos economías complementarias y deberíamos aprovecharlo", dijo."México y Rusia están llamados a jugar un papel relevante en el orden mundial. Somos sociedades con profundas raíces históricas y culturales, y eso nos hace hermanas y hermanos. México y Rusia son y seguirán siendo amigos y aliados para buscar un mundo mejor, un mundo más próspero, un mundo más justo y un mundo más ordenado".

