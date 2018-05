Descartan que sistemas del INE sean 'hackeados'

Ciudad de México— El presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, Marco Baños, afirmó que no existe ninguna posibilidad que los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral (INE) sean 'hackeados', tal y como ocurrió con los sistemas de algunos bancos en los pasados días.El consejero electoral apuntó que, aunque el Instituto Politécnico Nacional (IPN) rescindió el contrato con el INE para hacerse cargo de la continuidad del flujo de información ante un presunto ataque cibernético, se mantiene el triple blindaje que el Instituto planeó para todos los sistemas que intervienen en la jornada electoral.El triple blindaje se trata de la contratación con Telmex de encriptación de información y otro contrato con la empresa Scitum, que en el plan original se encargaría de detectar cualquier ataque de 'hackers' a los sistemas del INE, pero que ahora que el IPN rescindió el contrato, también se encargará de garantizar la continuidad del flujo de información, en caso de un ataque cibernético.La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó reasignar de su presupuesto alrededor de 176 millones de pesos a los programas de materiales electorales, documentos electorales y distribución y resguardo de los mismos, debido a que sus proyecciones de participación ciudadana se quedaron cortos por un millón de personas y por agregar color a la boleta electoral para su mejor identificación al depositarla en la urna.Al respecto el consejero presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, Marco Baños, explicó que no se solicitará a la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) ninguna ampliación presupuestal y que se está estudiando qué programas cancelar o en qué partes realizar economías para poder dirigir ese dinero para cumplir con esos temas.Baños Martínez coincidió con la explicación que dio el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova durante la sesión de la Junta General Ejecutiva en la que se informó que un millón más de ciudadanos que no estaban contemplados en las proyecciones acudieron a los módulos a solicitar su credencial para votar, por lo que se incrementó el presupuesto para la expedición de la mica, entre otras cosas.El mito que los muertos votan se venció, aseguró el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda.En entrevista, declaró que la Lista Nominal de Electores se conformará con 89 millones 200 mil votantes aproximadamente y tiene una tasa baja de personas fallecidas, unos 600 mil muertos, pero no se pueden dar de baja hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga el acta de defunción.Siempre va a haber, hay que tenerlo claro, personas fallecidas en la lista, otra cosa muy distinta es que votarán y eso no ocurre porque tenemos muchos otros candados. Ese mito que los muertos votan, la verdad es que yo creo que se ha podido ir venciendo”, externó.

