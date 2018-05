De maestra rural a Miss de pasarela

Ciudad de México— Antes de apostarle a las pasarelas, los vestidos y el glamour de los certámenes de belleza, María José Hernández dedicaba tiempo completo a su otra vocación, la de maestra de primaria. Este trabajo le ha permitido conocer de fondo las carencias a las que se enfrentan miles de maestros rurales."Me tocó hacer mis prácticas profesionales un año en San Juan de Enramadas, en la Sierra Gorda de Querétaro. Es una comunidad en la que no hay servicios, estuve viviendo en el salón y di clases de primero a sexto de primaria, sola", cuenta en entrevista María José, quien hoy ostenta la corona de Miss Querétaro y participó en Mexicana Universal, el concurso que sirve para elegir a la representante de México en Miss Universo, de acuerdo con lo publicado por El Universal."Salía de mi comunidad los viernes, caminaba tres horas para tomar un autobús que me llevaba a un municipio que se llama San Joaquín y de allí me iba a mi casa en Cadereyta. Fue difícil vivir sola en un salón pero la gente te acoge de una manera increíble porque te dan mucho de lo poco que ellos tienen y eso te marca, te hace crecer como persona, valorar y ver la realidad de los maestros", indica María José.De acuerdo a la investigación del Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional (INEE), había en México 42 mil 513 primarias multigrado como en la que enseñaba María José.Tras estudiar los cuatro años de la licenciatura en la escuela normal de Querétaro, hacer un año de prácticas y un examen para obtener su plaza, se fue dos años más a otra comunidad y finalmente fue trasladada a la ciudad, donde, dice, dar clases es una experiencia diametralmente distinta."Realmente es muy complicada la vida en las comunidades porque hay mucha migración y te encuentras con que no hay papás, sólo mujeres. En su mayoría el nivel de estudios es primaria. La secundaria más cercana está a dos horas y te puedo decir que de 10 niños que salen de la primaria, seis van a secundaria, cuatro van a prepa y a lo mejor uno continúa estudiando nivel superior".Esta situación la empuja más a motivar a sus alumnos y también a prepararse constantemente. Con todas estas experiencias, la modelo opina sobre la reforma educativa."Al final de cuentas la reforma educativa fue un cambio que nos afectó a todos. Yo ya pasé por el proceso de evaluación después de la reforma, salí idónea para dar clases pero considero que a los maestros nos hace falta capacitación y los planes están diseñados para crear situaciones de aprendizaje que muchas veces no están acordes a los contextos en los que trabajamos".Para la participante de Mexicana Universal (el concurso creado por Lupita Jones tras la desaparición de Nuestra Belleza) es importante que las pruebas no sean estandarizadas: "No es lo mismo una situación de un maestro multigrado a un maestro de una zona urbana".¿Cómo es que dio el paso de miss de un salón de clases a miss de Mexicana Universal? La mujer cuenta que mientras era estudiante ya había participado en un concurso de belleza pero se quedó con la cosquillita, así que cuando vio la oportunidad de concursar por un lugar en el certamen lo hizo.Hoy no sabe si volverá pronto a su salón de clases porque estuvo concentrada en la competencia y representar a Querétaro de manera internacional. "Mi vocación de servicio está pero no sabemos qué nuevas cosas vienen", dice.