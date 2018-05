Ciudad de México- En la búsqueda del desarrollo de México y el bienestar de sus familias no existen atajos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al participar en la reunión anual de consejeros de BBVA Bancomer.Se necesita del trabajo conjunto entre autoridades y sociedad para generar condiciones de estabilidad económica y confianza en el país.Todos queremos avanzar más rápido en la generación de bienestar para las familias mexicanas pero el camino al desarrollo lo he dicho y hoy lo vuelvo a sostener, no tiene atajos, se requiere del trabajo y del esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad.“Sin dejar de reconocer que aún existen retos importantes hoy podemos afirmar que vamos por el camino correcto”, sostuvo.El mandatario dijo a los directivos de este grupo financiero mundial, encabezados por Francisco González Rodríguez, que el que tuvieran la ocasión de escuchar este día a los candidatos a la Presidencia de la República permitirá evaluar cada una de las propuestas y valorar a partir de conocer cómo son y quién merecerá el respaldo mayoritario para convertirse en presidente.Cabe señalar que a la reunión anual asistieron José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. El ausente fue Andrés Manuel López Obrador.Estoy convencido que este diálogo que ustedes han realizado con los señores candidatos forma parte de este ejercicio democrático y al igual que ustedes, estoy convencido que el diálogo es esencial en toda democracia”, dijo Peña Nieto.Hizo un recuento de los cambios emprendidos durante su administración poniendo énfasis a las reformas Energética y Educativa que promoverán el desarrollo económico y social de nuestro país.Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo entregó la orden del Águila Azteca a Francisco González por ser un promotor de México y confiar en el proceso de transformación a partir de importantes inversiones que contribuyeron al desarrollo económico.En tanto, Francisco González destacó que México está llamado a jugar un papel protagonista en el mundo por sus recursos y población.Valoró los cambios estructurales emprendidos durante el presente sexenio, de manera particular las reformas Energética, de Telecomunicaciones y Educativa.La reforma educativa no solo fomenta la meritocracia en el otorgamiento de plazas educativas sino también servirá para incrementar y mejorar el capital humano de México, creo que es una de las mejores reformas y es el mejor capital que se le puede dar a una persona”, expuso el empresario de origen español.

