Dice AMLO que no quiere guardaespaldas, quiere que el pueblo lo cuide

San Luis Potosí— Ante el cúmulo de seguidores que colmaron las plazas de la huasteca hidalguense y potosina, donde encabezó este lunes actos de campaña, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se refirió una vez más al tema de su seguridad personal.El llamado del puntero en las encuestas presidenciales puso por delante que siga siendo “el pueblo quien lo cuide, pero de manera organizada” tanto al llegar como al salir de las comunidades que visita, porque en esta jornada “hasta lo apachurraron”.“De ustedes va a depender también les digo lo de mi seguridad, porque yo no quiero andar rodeado de guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes, quiero que me cuide el pueblo, pero eso significa que tiene que haber orden; porque nos estaban apachurrando, tiene que haber orden; ya nos estamos viendo, yo les quisiera abrazar a todas y a todos porque amor con amor se paga”, comentó.Más tarde, en Tamazunchale, San Luis Potosí, López Obrador abordó una vez más el tema, luego de que los candidatos a puestos de elección popular abanderados por Morena, tuvieron que bajar del templete para dar paso a los representantes de los medios de comunicación.Frente a los potosinos, López Obrador minimizó los riesgos a su integridad física y consideró que no puede retardarse tanto en los eventos programados en su agenda por querer saludar a la gente a lo largo del camino, aunque lo disfruta y lo agradece.Por ejemplo, como ocurrió este lunes en Jalpilla y Huehuetlán, San Luis Potosí, ante decenas de seguidores improvisó a pie de carretera dos mítines, de apenas 10 minutos cada uno; primero en una cancha de basquetbol y luego al lado de una iglesia.Posteriormente, continuó su camino hacia Ciudad Valles, donde se programó un mitin a las 18:30 horas y arribó con una hora de retraso aproximadamente.“Yo voy a seguir viniendo así como vine ahora, nada más me van ayudar, me van a cuidar, el pueblo me va a cuidar; el cuidar no es que me vayan hacer algún mal, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer; no es eso, no; sino es que a veces como es mucha gente, apachurran; me tienen que ayudar a abrir la valla, que podamos platicar, que podamos ver hasta donde se pueda, abrazarnos así sin guaruras, sin guardaespaldas, no voy a usar el Estado Mayor presidencial”, reiteró.