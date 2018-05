'Seguimos sin luz en puntos críticos del TLCAN'

Ciudad de México– Durante la semana de renegociación del TLCAN no hubo luz en puntos críticos, señaló el representante de empresarios en la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach.“Fue una semana de avance, pero no tuvimos luz en los puntos críticos y tóxicos”, dijo en entrevista televisiva.Calificó de positiva la estrategia de México, al “decir que no hay prisa en la negociación del TLCAN", por lo que puntualizó que “no hay prisa para terminar una negociación, si no es la correcta”.Mencionó que en la parte final de la renegociación del TLCAN, “todos los actores del gobierno mexicano hemos estado trabajando juntos y cerrando filas”.Al ser cuestionado sobre el futuro en la renegociación del TLCAN, advirtió: “Soy optimista sobre lograr un acuerdo del TLCAN esta semana”.Los principales representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el viernes sin acuerdo la última ronda de renegociaciones del TLCAN, a pocos días de que venza un plazo no oficial para que el Congreso estadounidense pueda someterlo a votación.El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que los grupos de trabajo de los tres países se reunirán de nuevo este lunes. Sin embargo, el jueves es el último día dentro de los plazos procesales para que el Congreso de Estados Unidos lo someta a votación.México rechaza los intentos de Washington de que se incluyan normas para que haya mayor contenido regional en la industria automotriz, y para orientar la producción hacia las fábricas de Estados Unidos y Canadá, que pagan sueldos más altos.Washington también desea modificar el sistema de resolución de disputas, e incluir una cláusula de extinción que les permitiría a los países retirarse después de cinco años.Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, dijo en un comunicado que las negociaciones "han abarcado una gran cantidad de temas bastante complejos" que incluyen propiedad intelectual, lácteos y agricultura, energía y leyes laborales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.