El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, demandó por daño moral al candidato presidencial Ricardo Anaya, por la reiterada difusión de la supuesta aplicación de medicamentos falsos en tratamientos de quimioterapia a niños con cáncer durante su administración al frente del estado.Omer Salom García, abogado civilista que representa a Duarte de Ochoa en los procesos que inició contra Anaya Cortés y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que al no existir pruebas sobre la administración de los medicamentos falsos, los datos difundidos originalmente por el actual mandatario veracruzano constituyen "fake news", de acuerdo con lo publicado por El Universal."En medio del escándalo que envuelve al candidato presidencial Ricardo Anaya por su presunta participación en una red criminal de lavado de dinero en México y en el extranjero, el día de hoy fue demandado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante las instancias judiciales competentes, por daño moral", indicó en un comunicado.El abogado sustentó su dicho con la declaración del Secretario de Salud, José Narro Robles sobre la no existencia de personas fallecidas por la administración fraudulenta de las ampolletas AVASTIN, a pacientes con cáncer en el estado de Veracruz.Recordó que el 1 de febrero de 2017, funcionarios de la SS y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios indicaron que no hay indicio alguno de la aplicación de quimioterapias falsas en Veracruz."Estas falsas aseveraciones emanan de la imaginación de Miguel Ángel Yunes Linares, quien valiéndose de su posición como gobernador del estado, engañó descaradamente a la sociedad mexicana con esta noticia falsa –'fake news'- que ocasionó que alguno que otro ingenio cayera en el engaño, o bien que se aprovechara la ocasión para utilizar este falso rumor con propósitos partidistas", relató.El abogado informó que Yunes Linares fue demandado tanto por el daño moral contra Duarte de Ochoa así como por el "sistemático ataque a los derechos fundamentales del ex gobernador".

