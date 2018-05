Amagan con impedir elecciones en pueblos indígenas en Hidalgo

Hidalgo- Representantes y vecinos de 15 comunidades indígenas de Hidalgo amagaron con impedir la elección del 1 de julio ante las agresiones de un grupo de sujetos a quienes acusaron estar “protegidos” por el diputado local con licencia y candidato a diputado federal por el distrito 02 de Hidalgo, Cipriano Charrez Pedraza.En conferencia de prensa encabezada por Alberto Ortíz Pioquinto, delegado de El Olivo, quien estuvo acompañado por autoridades y vecinos de otras 14 comunidades, amenazaron que si las agresiones no frenan, no permitirán la instalación de casillas electorales en esas localidades el próximo 1 de julio.De acuerdo con los denunciantes, el viernes pasado un grupo de personas encabezados por Hermenegildo Marcos irrumpieron y agredieron a un vecino de la localidad de a causa de un problema particular.Ante esta situación los vecinos y autoridades de la localidad de El Olivo, intervinieron luego que los individuos presuntamente realizaron detonaciones de armas de fuego.Según Alberto Ortiz no es la primera vez que el grupo del candidato agrede al vecino de la localidad, cuyo nombre se omite para su protección, pero quien el viernes denunció la agresión ante la agencia del Ministerio Público.Hermenegildo Marcos es, junto con estos individuos, parte de un grupo de choque al servicio de Cipriano Charrez Pedraza que pretenden desestabilizar la paz social del Valle del Mezquital con fines políticos”, afirmó.Anunció que por ese motivo, junto a vecinos y autoridades de 14 comunidades, determinaron:Primero, formar una red de Vecinos Vigilantes para “proteger de noche y de día a nuestras comunidades en base al régimen de usos y costumbres”.De igual forma “evitar la instalación de casillas electorales el 1 de julio como protesta a los abusos del diputado local con licencia” si las agresiones atribuidas continúan.Hemos decidido declarar a Cipriano Charrez y quienes integran su gavilla como personas no gratas a quienes les pedimos ya no se presentan bajo ninguna circunstancia a nuestras comunidades”, agregó.

