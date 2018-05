Ciudad de México— Tras condenar la violencia política y asegurar que el gobierno federal no es parte del proceso electoral ni apoya a nadie, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llamó a partidos y candidatos a un diálogo, y a no generar enconos ni divisiones.En un mensaje a medios en la sede de la dependencia, el funcionario dijo que en todo proceso electoral es natural y saludable que se debatan proyectos, se contrasten visiones y que tanto candidatos y partidos como ciudadanos expresen libremente sus ideas y sus preferencias.No obstante, llamó a todos los actores políticos para que el contraste y el debate no se conviertan en encono, división y mucho menos en incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones."La democracia es para fortalecernos, mas nunca confrontarnos o debilitar la unidad de todos los mexicanos. El único límite a la libertad de expresión en democracia debe ser la ley y los derechos de terceros", expresó."El gobierno del Presidente Enrique Peña condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o a violentar las leyes electorales".Navarrete Prida también rechazó cualquier insinuación en el sentido de que, desde el Ejecutivo federal, se pretende interferir para inclinar la balanza a favor o en contra de algún candidato, partido o coalición.Por su origen democrático y su juramento al respeto del marco constitucional, insistió, el gobierno federal no es instrumentador de los deseos o preferencias de ningún actor social, ni en lo individual ni en lo colectivo."El gobierno federal tiene muy claro que no es parte de este proceso electoral, mantendrá la imparcialidad y neutralidad a la que estamos obligados por ley todos los servidores públicos en ejercicio de nuestras funciones", abundó."En este sentido asume plenamente sus obligaciones y responsabilidades y actúa para preservar el Estado democrático de Derecho y aplicar la ley a quienes la transgreden con violencia".En el Salón Juárez de la Segob, Navarrete afirmó que en México no se condena a nadie por sus ideas, aunque lo que sí es condenable es cualquier acto de violencia que trastoca las instituciones, por lo que se debe actuar en consecuencia."Si tenemos y cumplimos de manera escrupulosa este marco constitucional y que el gobierno del Presidente Enrique Peña se comprometió, la obligación por lo tanto de la autoridad será apoyar a su vez a quienes sí son autoridad en este proceso que son las autoridades electorales", dijo."Para que las elecciones se lleven a cabo de manera segura, ordenada y pacífica, y que los candidatos a cargos de elección popular y los ciudadanos puedan ejercer a cabalidad y en condiciones de seguridad y libertad sus derechos político-electorales", abundó.Navarrete Prida aseveró que el gobierno se asume como garante para que el proceso se desarrolle de manera ordenada y pacífica, y reiteró que la Segob mantendrá abierto el diálogo a fin de evitar que las diferencias inherentes a la contienda se conviertan en encono o violencia."El único interés genuino de este gobierno es por tanto que México, sus instituciones y nuestra democracia salgan fortalecidos después del primero de julio, por ello, reitero una vez más la invitación respetuosa a los dirigentes de los partidos políticos, () así como a sus candidatos presidenciales."A que tengamos un diálogo directo, incluyente, respetuoso y constructivo, que contribuya a que prevalezcan en este proceso electoral la certidumbre, la civilidad, el respeto y la concordia entre los mexicanos", aseveró.

