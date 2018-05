Reprueban exceso en gasto de SEP en imagen

Ciudad de México– Senadores y diputados de Oposición reprobaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la Administración de Aurelio Nuño, haya excedido su gasto en comunicación social por 2 mil 700 por ciento.El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, afirmó que el ahora coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade gastó casi 3 mil millones de pesos más de lo presupuestado en su gestión para promover su imagen."En tan sólo dos años de gestión de Aurelio Nuño, la SEP se gastó más de 2 mil 700 millones de pesos en publicidad oficial", afirmó el legislador en un video publicado en su cuenta de Twitter."Con este dinero se pudieron haber arreglado 3 mil 500 escuelas, 3 mil 500 escuelas que no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen luz y que pudieron haber tenido una infraestructura mínima básica para darle una garantía a sus estudiantes", añadió.Álvarez Maynez también comentó que con este dinero pudieron haberse becado al menos a 100 mil niños y niñas para darles una educación de calidad."Podían haber sido becados 100 mil mexicanos con oportunidades para el desarrollo, pero Aurelio Nuño prefirió promover su imagen, y tratar de construir, a través del presupuesto público, una candidatura presidencial", aseveró.En el mensaje, Álvarez Maynez advirtió que una vez que se acaben las elecciones, y de ganar la coalición de Por México al Frente, los legisladores de Movimiento Ciudadano van a buscar que haya una consecuencia o una sanción por el gasto excesivo en la SEP."Aurelio Nuño, la campaña se acaba el 1 de julio y vas hacer el peor ridículo porque el candidato del PRI va a tener la peor derrota en la historia, pero ahí no se va acabar esto, va a haber un castigo por haberte robado el dinero de los niños", afirmó."Basta de secretarios vanidosos que se la pasan viéndose en el espejo".La senadora Martha Tagle expuso que el aumento en el gasto en publicidad en la SEP es una muestra de los efectos de la recién promulgada Ley de Publicidad Oficial."Es una atrocidad que el año pasado, Nuño haya destinado poco más de 5 millones de pesos al día a la promoción de los supuestos logros de la reforma educativa, es decir, rebasó por mucho los 70.6 millones que el Congreso de la Unión le había aprobado para dicha partida para el 2017", manifestó en un comunicado."Por ello buscaremos revertir los efectos de la Ley Chayote llevando a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad y se derogue dicha ley pues legaliza las prácticas que han llevado a destinar miles de millones de pesos por parte del gobierno para controlar y censurar a periodistas y medios de comunicación".La legisladora independiente afirmó que, aunque el coordinador de la campaña presidencial del PRI lo niegue, el dinero se utilizó para promocionar su imagen."A pesar de que Nuño niegue que ese recurso haya sido destinado a promover su imagen, su pretexto de la reforma educativa, hizo una campaña mediática para posicionarse y ser considerado como candidato presidencial del PRI", manifestó Tagle."Lo que hizo Nuño fue usar el dinero de una manera discrecional, con el aval de la Secretaría de Hacienda, quien puede mover a su antojo el presupuesto público, y ha dado pie a la corrupción rapaz signo del sexenio de Enrique Peña Nieto".

