Multa INE a 6 partidos por afiliación indebida

Ciudad de México– Por afiliar a 64 ciudadanos sin su consentimiento, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso 2.4 millones de pesos en multas a seis partidos políticos nacionales: PAN, PRI, MC, Morena, Panal y Partido Verde.El PAN, que afilió de manera indebida a 10 ciudadanos y rechazó sacar de sus filas, aunque se lo solicitaron de manera formal, a otras 15 personas, recibió un total de 760 mil 203 pesos en sanciones.Le sigue el Partido Nueva Alianza, que fue multado con 536 mil 201 pesos por afiliar sin su consentimiento a 11 ciudadanos, y el PRI recibió 498 mil 072 pesos en sanciones por haber ingresado a sus filas de militantes de manera ilegal a 12 ciudadanos.El Partido Vede desembolsará 345 mil 592 pesos por haber afiliado a 8 personas, mientras que Morena recibió 262 mil 984 pesos en multas por hacerlo con seis personas.Movimiento Ciudadano, que sólo afilió a un ciudadano de manera irregular, fue sancionado con 38 mil 404 pesos.Durante la aprobación de estas sanciones se desató una discusión en el Consejo General del INE que se prolongó por casi tres horas, luego que el representante de Jaime Rodríguez calificó como "vergonzosos" a los partidos políticos por afiliar a ciudadanos sin su consentimiento.Sin embargo, representantes partidistas, como Jorge Herrera, del Verde, le recordaron a Javier Náñez Pro, representante de "El Bronco" que, para la obtención de su candidatura presidencial, el Gobernador con licencia de Nuevo León entregó, de manera sistemática y en cantidades que sobrepasan las afiliaciones indebidas de los partidos, cientos de miles de firmas apócrifas.En mancuerna, Fernanda Caso, representante de Margarita Zavala, y Náñez Pro acusaron a los consejeros del INE de calificar con doble rasero a los partidos respecto a los candidatos independientes, pues a estos últimos se les exhibió, en distintas conferencias de prensa, por haber recopilado apoyos falsos.Esto provocó que los consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova, presidente del INE, aseguraran que el árbitro no mide con vara distinta a los institutos políticos y a los aspirantes sin partido.Córdova recalcó que, además son casos distintos, pues a pesar de que en el caso de las afiliaciones indebidas hay un abuso y dolo de los partidos, que buscan inflar sus padrones, los ciudadanos pueden conocer si fueron ingresados de manera indebida a las filas de una fuerza política.En el caso de las firmas apócrifas, subrayó, los ciudadanos no pueden saber si su identidad fue usurpada para apoyar a un aspirante independiente."Hoy ningún ciudadano ni ciudadana puede constatar si está, si fue parte de los cientos de miles de apoyos de los candidatos independientes", argumentó Córdova."Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es cierto que sea lo mismo, no es cierto que esta autoridad aplica raseros distinto".

