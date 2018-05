Ciudad de México- El científico mexicano Daniel Martínez Fong desarrolla nanopartículas en cuyo interior transporta un gen para tratar el párkinson.Las nanopartículas son un millón de veces más pequeñas que el milímetro y las que elabora el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), se comportan como robots capaces de llevar genes terapéuticos a las poblaciones que buscan ser modificadas de manera genética."En el caso del párkinson, enfermedad neurodegenerativa, usamos las nanopartículas para enviar genes que se llaman neurotróficos, que codifican para proteínas que van a causar vida, regeneración, supervivencia, reconexión del sistema dopaminérgico, que es el que se daña en la enfermedad de Parkinson”, destacó.En entrevista, Martínez Fong explicó que este tipo de terapia génica va dirigida a la enfermedad de Parkinson idiopático, generada por traumas, intoxicación, medio ambiente, insecticidas, y drogas sintéticas."Este tipo (de párkinson) a veces no llega a generar los cuerpos de Lewy y es el modelo que nosotros tenemos probado, llamado síndrome parkinsoniano”, detalló.El también doctor en ciencias dijo que mediante este sistema van a detener la neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas y fomentará las reconexiones a las áreas que éstas regulan.El científico hizo una analogía con el Caballo de Troya, ya que este caballo gigante de madera en el cual se escondieron los griegos les permitió derrotar a los troyanos."Se llama Caballo de Troya porque estas partículas están programadas, de material biológico, las inyectamos localmente donde están las neuronas dopaminérgicas en el cerebro, hacen la misma función que el Caballo de Troya y finalmente expresan el gen neurotrófico”, dijo."El área se llama sustancia negra compacta que está en el mesencéfalo o cerebro medio, ahí se introducen en las neuronas supervivientes de la rata y cuando se expresa el gen neurotrófico las cura”, destacó.Este “nanocaballo” está formado por un gen sintetizado, el cual está recubierto por péptidos, mismos que cuando realizan su encomienda dentro del sujeto de estudio se degradan, esto es que no son tóxicos."Lo que va a hacer la función es el gen, nosotros hacemos la clonación de genes, los adecuamos para que se puedan expresar en la rata y posiblemente más adelante en el humano, eso se llama biología molecular o ingeniería genética”, dijo.Agregó que los resultados son completamente alentadores para el párkinson, el cual se caracteriza porque se mueren las neuronas dopaminergícas que están en el mesencéfalo de manera gradual.El científico dijo que a diferencia del tratamiento farmacológico, el cual funciona de manera temporal y no regenera, cuando se inyecta el Caballo de Troya a los ratas, la sintomatología se acaba, vuelven a la vida normal."Estamos notando que se empiezan a producir más neuronas, luego estás se empiezan a ramificar, luego se conectan a los sitios donde se tiene que conectar, esto se llama regeneración neuronal. Eso no lo hacen las terapias actuales, no lo hace la L-dopa que es la pastilla que toman los pacientes parkinsonianos, ni tampoco la estimulación transcraneal, esto sólo alivian al paciente temporalmente, pero la degeneración patológica continúa”, sostuvo.Nosotros lo que hacemos es detener la degeneración patológica y estamos probando que estamos además regenerado el sistema neuronal.El doctor indicó que está finalizada la parte de investigación preclínica, ya demostraron que su uso no es peligroso, no causa inflamación, muerte celular ni mayor daño, al contrario, es beneficioso, “esto ya va para el paciente”.Sin embargo, comentó que faltan algunas cuestiones para que este tratamiento pase a la etapa clínica, pues se requiere de permisos regulatorios y éticos.Asimismo, dijo que este tratamiento también se puede emplear en el Párkinson familiar, sólo falta demostrarlo en los animales que simulen este tipo de enfermedad.Para llegar a este punto de la investigación, el doctor Martínez Fong tardó cerca 20 años en desarrollar este Caballo de Troya.Información: Notimex

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.