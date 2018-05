Matan en Guanajuato a candidato a alcalde de Morena

Guanajuato– El candidato de Morena a la Alcaldía de Apaseo El Alto, José Remedios Aguirre, fue ejecutado este mediodía en un ataque donde resultó herida otra persona.De acuerdo con información de la Policía Municipal de esa localidad, el aspirante fue atacado por presuntos sicarios en el acceso al Parque Ecológico, en la calle Valentín Gómez Farías, en la zona centro de la ciudad.Los atacantes viajaban en un automóvil Ford Mustang convertible blanco con placas de Estados Unidos.Fuentes ministeriales dijeron que el aspirante tenía abierto un proceso penal por el delito de homicidio y actualmente contaba con un amparo.Aguirre Sánchez fue director de Seguridad Pública de Apaseo El Alto en la Administración de Jaime Hernández Centeno, quien gobernó la localidad de 2012 a 2015.Sin embargo, lo dieron de baja por no aprobar exámenes de control y confianza.Los candidatos de Morena suspendieron actividades en la entidad."Nos acaban de confirmar que acaba de fallecer, víctima de un homicidio doloso, una ejecución, la verdad nos encontramos consternados", dijo Ricardo Sheffield, abanderado a la Gubernatura.El aspirante culpó del hecho al Gobernador Miguel Márquez."Quien debe garantizar la seguridad en nuestro Estado es el Gobernador, no puede él voltear a la Federación, no puede voltear a ver a subordinados", expresó."La verdad nos duele lo que ha acontecido".Por otro lado, Morena condenó el asesinato y demandó a las autoridades esclarecerlo."Nuestra solidaridad y apoyo para famliares y amigos", manifestó.

