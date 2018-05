Detienen a dos por consignar a periodista en Quintana Roo

Una agente de policía y un juez del estado de Quintana Roo fueron detenidos por iniciar un proceso penal irregular contra un periodista que estuvo preso durante nueve meses.Según explicó el jueves la Procuraduría General de la República en un comunicado, el informador fue acusado del delito de "sabotaje en perjuicio de la sociedad en general" pero ni la investigadora contaba con "evidencia alguna" que acreditara la responsabilidad del periodista ni el juez tenía "elementos probatorios" contra él.El reportero Pedro Canché estaba cubriendo una manifestación en la localidad de Felipe Carrillo Puente y había publicado notas críticas sobre las autoridades. Según la fiscalía, su detención fue "como represalia a su actividad periodística".Canché celebró las detenciones de la agente Tila Patricia León y el juez Javier Ruiz Ortega y sostuvo que demuestran que el expediente en su contra se armó con pruebas falsas. A su vez destacó el trabajo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión."Es muy raro en México que un periodista llegue a tener justicia, pero cuando se quiere se puede", dijo en conversación telefónica con The Associated Press.No obstante, sostuvo que la responsabilidad debe llegar a quien ordenó que actuaran contra él y que, según Canché, fue el exgobernador Roberto Borge, uno de los exmandatarios regionales del oficialista Partido Revolucionario Institucional actualmente encarcelado y acusado de delitos de corrupción."El propio juez Ruiz Ortega me lo confirmó y me dijo que me buscara una buena defensa", dijo Canché que ahora tiene su propio portal informativo."Nadie me va a devolver los nueve meses de cárcel pero cuando un juez usa pruebas falsas para incriminar a un periodista, cuando un ministerio público fuerza la justicia para encarcelar a un periodista, eso se tiene que pagar".El reportero estuvo encarcelado de agosto de 2014 a mayo de 2015.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.