Ciudad de México– En el Día de las Madres, mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos reprocharon a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto la situación por la que pasa el país.En la séptima edición de la movilización Madres por la Dignidad en búsqueda de sus hijos, cientos de mujeres de la Ciudad de México, del Estado de México, Puebla, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, marcharon por Paseo de la Reforma desde el Monumento a la Madre.Al llegar al Ángel de la Independencia, Yolanda Morán, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, dio un mensaje junto al obispo Raúl Vera y el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab."Felipe Calderón: eres responsable de haber declarado una guerra contra la delincuencia organizada que en verdad se convirtió en una guerra contra el pueblo, nosotras decretamos esta sentencia histórica. Carga en tu conciencia con nuestro dolor", lanzó."Enrique Peña Nieto: eres responsable de no haber corregido el error de tu antecesor, a sabiendas de que era un error costoso en sangre y sufrimiento. Te corrompiste a niveles no imaginables y te comportaste como un mentiroso frente a todas nosotras".Parafraseando el eslogan del actual Gobierno federal, Morán, quien estaba envuelta en una lona con la foto de su hijo desaparecido Dan Jeremeel, dijo que quienes mueven a México son las víctimas, que han impulsaron varias leyes, como la referente a las desapariciones."Que vergüenza que lo que está moviendo a México es nuestro dolor, nuestra rabia y nuestra impotencia, no sólo por un Estado fallido, sino definitivamente ausente, extraviado y hasta desaparecido", lamentó.Las madres, con fotos de sus hijos o reproducciones gigantes de las fichas de búsqueda emitidas por la PGR o lonas de colectivos de familiares, se apostaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia."¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!", gritaron durante su movilización en la capital del País.La marcha convocó a mujeres que buscan a sus hijos desde hace décadas o apenas unos meses, o incluso hijas que exigen justicia por las desapariciones de la Guerra Sucia.Diana Moreno, también de Fuerzas Unidas, reprochó en el mitin al final de la movilización que el Gobierno federal ataque a organismos internacionales y desacredite a sus representantes."La ONU-DH ha sido un gran aliado en la lucha por las personas desaparecidas y la interlocución con el gobierno, siempre garante y vigilante del respeto por los derechos humanos de las víctimas y sus familias", planteó.Jan Jarab aseguró que la Oficina que representa seguirá apoyando a los familiares de los desaparecidos."Éste debería de ser un día de fiesta, pero no lo es; hoy nadie debería de estar aquí, ninguna madre, tampoco hermana, hija, padre", señaló."No deberían estar aquí, sino en un gran abarató con sus familias".La movilización de madres fue acompañada por Amnistía Internacional, y también se observó al artista y activista chino Ai Weiwei documentando la protesta.

