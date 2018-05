INE rechaza bajar ofertas en Facebook si gana López Obrador

Ciudad de México– La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó hoy ordenar el retiro cautelar de "promociones" en cuentas de Facebook de establecimientos de comida, bebida y servicios, que ofrecen gratis o en oferta si gana el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, informa El Universal.La denuncia fue hecha por el Partido Acción Nacional (PAN), partido que cuestionó la propaganda colocada en esa red social por establecimientos como El Mesón de Don Camarón, el Club Tabares o La Patrona de Cuernavaca, que ofrecen alitas, cerveza o hasta un "privado", lo que podría ser violatorio de la ley.Por unanimidad de los integrantes de la Comisión -aunque con postura en contra de la consejera Pamela San Martín, quien no tiene voto- se decidió que preliminarmente esas ofertas de dádivas o beneficios no van en contra de la ley.San Martín expuso, para pronunciarse a favor de las cautelares, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) prohíbe ofrecer dádivas, beneficios mediatos o inmediatos y este es el caso, sólo varía la modalidad que es por internet, pero "esto está creciendo" pues a través de al menos 3 hashtags se promueve que más establecimientos se sumen.No se llama a celebrar un triunfo, sino que es un ofrecimiento de bienes o servicios lo que vulnera la prohibición expuso al señalar que a través de #Amlomanía, #AMLOVE y #Siamlo gana prolifera en redes el llamado a hacer ese tipo de promociones en favor del tabasqueño.Sin embargo las cautelares no fueron declaradas procedentes, pues las supuestas promociones aplicarían sólo si el abanderado gana, y no están condicionadas sólo a quienes hayan votado, lo hayan hecho a favor de ese abanderado o incluso sean mexicanos o mayores de edad.Además, consideraron los consejeros Adriana Favela, presidenta de la Comisión; Claudia Zavala y Benito Nacif, integrantes, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido que en internet los mensajes tienen más libertad de difusión pues se requiere un acto voluntario de los internautas para visitar las páginas, o incluso tener cuenta de ciertas redes sociales.Si se tratara de propaganda difundida "en otro medio de comunicación yo iría por conceder las cautelares, espero que no se vaya a propagar también en radio o televisión", pero en este caso por tratarse de internet no, expuso Favela.Reconoció que si bien al parecer hay un movimiento para sumar establecimientos que ofrezcan productos y servicios en caso de que gane López Obrador, eso es parte del análisis de fondo que toca realizar a la Sala Regional del TEPJF.Zavala explicó "en el fondo va a haber elementos para determinar si es ilegal y las medidas que se deben de tomar si se considera que es lesiva para el sistema electoral" pero eso lo determinará el TEPJF.Además en este caso las promociones están dirigida a votantes y no votantes por lo que válidamente podrían ir a exigir sus alitas extranjeros niños, cualquier persona.Nacif estableció que incluso hay noticias y ofertas que pudieran ser falsas, como suele pasar en internet. Por ejemplo en un supuesto club privado de San Luis Potosí se ofrece "el primer privado gratis" si AMLO gana y cosas así."Esto es un elemento que añade un poco más de incertidumbre, las redes sociales tienen este carácter y hay este fenómeno de noticias falas en redes sociales, es muy común, entonces se requiere un estudio de fondo antes de que la autoridad actúe".La consejera Pamela San Martín recordó que en ese caso del club para adultos se dice que ya está cerrado pero en el caso de otros establecimientos no sólo reconocieron la propaganda sino que la han reafirmado públicamente.El secretario técnico de la Comisión, Carlos Ferrer, explicó que la propaganda denunciada no encuadra en la prohibición prevista en la ley, pues "es una propaganda condicionada, tendría que ganar López Obrador", además en las mismas páginas de Facebook se generan comentarios incluso adversos.Por ejemplo, citó, hay comentarios respecto a que qué bien que se ofrece comida gratis "porque después pasarán muchos días con hambre, jajaja" o bien, en otros casos se dice que para celebrar el triunfo vamos a regalar cerveza o alitas, es una cuestión de interpretación por tanto considero que no se justifica una medida cautelar".