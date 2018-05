Jalisco- Niños y jóvenes de Jalisco recibirán capacitación para defenderse de la delincuencia organizada y prevenir peligros de abuso de drogas y delitos relacionados con el fenómeno de la desaparición de personas."Ya que una gran parte de personas desaparecidas son niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 30 años de edad", explica un oficio girado por la Secretaría de Educación Jalisco a los supervisores de escuelas secundarias particulares.La misiva explica que en los colegios particulares de Jalisco deberán realizarse programas, campañas y proyectos de concientización sobre esta problemática.Cabe recordar que en Jalisco suman más de tres mil los desaparecidos, especialmente jóvenes, aunque se teme hay una cifra negra que podría duplicar el número.El ordenamiento deberá retrasmitirlo cada supervisor y ser atendido en todos los planteles y en los niveles de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Licenciaturas.Directivos de secundaria y preparatorias ven esta iniciativa oportuna e indispensable."Nuestros alumnos deben tener una conciencia de que estamos en una sociedad cambiante y que los riesgos no solamente se encuentran en el lugar donde habitan, o donde se desarrollan. Es necesario tomar medidas y tomar acciones, se deben tomar acciones de fondo que permitan una educación mejor. Es importante señalar también que es una medida prudente no decir el qué, sino también aclarar el cómo poder definir esta concientización a nivel nacional y que cuidemos a nuestra juventud que es el porvenir de nuestro país", señaló a Excélsior Moisés Gayón, profesional educativo con 18 años de experiencia.Las desapariciones en Jalisco han generado preocupación en los padres de familia.Sonia, madre de una hija que cursa educación secundaria y un hijo en preparatoria, reconoce que la da incertidumbre, "decidí que mi hijo ya no use camión para regresar a casa, me aterra pensar que puede ser uno de los chicos a quien desaparezcan. Para mí la inseguridad que hoy vivimos está sobrepasando hasta la manera de que nuestros hijos puedan ser independientes. Me da miedo".Al igual como se han manejado campañas sobre sexualidad para erradicar el embarazo adolescente o el uso de las drogas, es indispensable la participación de un Comité estatal interdisciplinario que marque los aspectos que deben incluirse en la capacitación y concientización."Un grupo interdisciplinario porque el origen es multifactorial: corrupción, impunidad, pobreza, falta de educación formal y en casa. Todos tenemos parte en esto. Hay que enseñarlos a cuidarse porque en casa se sobreprotege, más no se enseñan cuidados personales”, mencionó la directora del Instituto de Formación Investigación y Tratamiento del Adolescente y su Familia (IFITAF) y Trébol Talento Joven, Mónica Urdapilleta."Que sepan usar redes sociales, cómo cuidarse en restaurantes y centros comerciales, en la calle, en el camión. Hay que prevenir desde cosas básicas cómo no sacar celulares en la calle para estar alertas y no llamar la atención, no traer audífonos, caminar acompañado, avisar a donde van, no mostrar en redes en donde están, saber qué hacer en caso de sentirse seguidos o vigilados”, subrayó la directora del IFITAF y Trébol Talento Joven.La exposición de la problemática de inseguridad deberá realizarse de acuerdo a la edad y madurez emocional de los niños y adolescentes para que se logre crear una cultura de la prevención y no un temor insano, dijo."Obvio esto (la capacitación) no resuelve el nivel de crímenes tan sanguinarios, más da mejores herramientas. Ya ni el más preparado podría defenderse ante un levantón de personas tan crueles. Es un tema de límites en la sociedad. Mientras no exista respeto a la autoridad en todo nivel y no hayan consecuencias, las personas seguirán actuando sin temor a una reprimenda. Y eso también se forma desde pequeños en casa", detalló la psicoterapeuta experta en adolescentes y educación familiar.