Ciudad de México– Pescadores de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora acordaron con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano extender por cinco meses el pago de compensaciones al sector, por la prohibición en el uso de redes de enmalle o agalleras en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina.La ampliación del acuerdo, que será publicado en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018, lo que representa un gasto de poco más de 218 millones de pesos para la Federación.De esta forma, la veda pesquera en la región, que se aplica desde mayo de 2015, se amplía por quinta ocasión, con la idea de encontrar, por fin, artes de pesca alternativas que sean eficientes y que no maten al mamífero marino en mayor peligro del mundo, así como al pez Totoaba, conocido como la “cocaína del mar”, por su alto valor en el mercado negro de China.A septiembre de 2018, el gobierno federal habrá gastado mil 706 millones de pesos en el pago de 39 meses de compensaciones a un padrón de dos mil 699 pescadores, permisionarios e integrantes de la cadena productiva, que contrasta con el declive en la población de la vaquita marina, que pasó de 97 ejemplares en 2015 a menos de 30 en 2017.En entrevista con Excélsior, Carlos Alberto Tirado, representante de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pescadores de la Reserva de la Biosfera, reconoció que la captura ilegal de pez Totoaba en el Alto Golfo de California está desatada, a pesar de los operativos de vigilancia instrumentados por la Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).El dirigente del sector en el Golfo de Santa Clara consideró que será muy difícil que en septiembre, cuando concluya la ampliación de la veda, se tengan las nuevas artes de pesca, que no tengan interacción con la vaquita marina, y que les permitan regresar a sus actividades en el mar.Ante esta situación, dio a conocer que las autoridades reunidas en Ensenada, Baja California, se comprometieron a promover una reunión con el equipo de transición del nuevo presidente de la República, ante el término de la presente administración, para seguir con los acuerdos en beneficio del Golfo de California.Carlos Alberto Tirado agregó que, en este momento, ya no existe ningún atraso por parte del gobierno en el pago de compensaciones de los primeros tres meses de 2018 y también existe un acuerdo para el pago de alrededor de 22 millones de pesos para los pescadores de San Felipe, porque no pudieron salir a capturar curvina.

