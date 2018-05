El hombre con una oreja en su brazo

Una extraña cirugía practicada a un hombre que perdía su oreja izquierda tras sobrevivir a un accidente casi fatal en una carretera estadounidense, ha sorprendido no solo a él, sus familiares sino a la comunidad médica.Ahora, gracias a un procedimiento nuevo llevado a cabo por el centro médico de la Armada en Texas, Estados Unidos, Shamika Burrage está recuperando esa oreja de vuelta de la forma más extraña.“Cirujanos plásticos cosecharon cartílagos de una costilla de Burrage para crear una nueva oreja y después la hicieron crecer bajo la piel de su antebrazo. Luego los doctores del centro médico de la Armada William Beamont en El Paso transplantaron exitosamente la oreja de su brazo a la cabeza de la mujer”, informó CNN en su sitio digital.LEER: No era líquido nasal, era parte de su cerebro La técnica, llevada a cabo por primera vez en la Armada, es llamada sobreposición libre prelaminada de antebrazo, dijo el teniente coronel Owen Johnson III, jefe de cirugía plástica y reconstructiva del centro médico William Beaumont.“Algunas de las muchas ventajas de esto es que redujo la posibilidad de más cicatrices alrededor de la oreja de Burrage. Además, crecer la oreja debajo de la piel de su antebrazo permite que se formen nuevos vasos sanguíneos”, indica CNN en un extenso reportaje difundido este jueves 10 de mayo."[La oreja] tendrá nuevas arterias, venas e incluso nuevos nervios, así que ella podrá sentirla", dijo.Burrage, una soldado de 21 años, aún tiene que enfrentarse a dos cirugías más, pero se siente mucho más optimista sobre el futuro de lo que se ha sentido desde su accidente."Ha sido un proceso largo para todo, pero estoy de vuelta", dijo Burrage a CNN.Cirujanos chinos cultivan una nariz en la frente de un pacienteBurrage estaba en Odessa, Texas, en el año 2016, conduciendo de regreso a Fort Bliss después de una visita con su familia en Mississippi cuando un neumático explotó."Estábamos conduciendo y mi neumático delantero explotó, lo que hizo que el automóvil saliera de la carretera y presioné el freno", dijo. "Recuerdo haber visto a mi primo que estaba en el asiento del pasajero, volví a mirar la carretera cuando pisé el freno. Solo recuerdo el primer giro y eso fue todo".Su auto se deslizó unos 210 metros, luego volteó varias veces antes de que Burrage fuera expulsado. El primo que estaba en el coche con ella sufrió heridas leves, pero Burrage sufrió lesiones en la cabeza, fracturas de la columna vertebral, erupción en la carretera y perdió la oreja izquierda."Estaba en el suelo, solo levanté la vista y (su primo) estaba allí", dijo Burrage. Entonces recuerdo a la gente que caminaba hacia nosotros, preguntando si estábamos bien y luego me desmayé ".Más tarde, los médicos le dijeron a Burrage que habría muerto desangrada si hubieran transcurrido 30 minutos antes de recibir atención médica.Burrage se había resignado a vivir una vida con una oreja protésica, pero a ella no le gustaba cómo se veía. Entonces ella buscó otras opciones a través de la cirugía plástica, agregó CNN.Lo que Johnson y los otros cirujanos en el centro médico propusieron (ponerle una oreja en el antebrazo y luego trasplantarlo) la sorprendió."No quería hacer (la reconstrucción) pero pensé y llegué a la conclusión de que podría ser algo bueno. Iba a optar por la prótesis, para evitar más cicatrices pero quería una oreja real, "dijo Burrage. "Al principio tenía miedo, pero quería ver qué podía hacer".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.