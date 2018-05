Ricardo Alemán deja su espacio en Milenio tras polémico 'retuit'

Ciudad de México– El periodista Ricardo Alemán dijo adiós a su columna diaria en el diario Milenio, "Itinerario Político".La decisión la tomó luego de que el fin de semana fuera objeto de críticas en redes sociales tras retuitear, según argumentó, una imagen en la que sugería actos de violencia contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, escribe El Universal."Luego del linchamiento orquestado en mi contra para tratar de aniquilar una voz crítica, y, en general, del ataque a libertades fundamentales para la democracia mexicana –como la expresión, a disentir y criticar–, concluí que mi permanencia en Milenio resultaba dañina para la casa que me abrió la puerta", escribió Alemán en su columna de hoy miércoles.El columnista manifestó que tras una larga plática con Carlos Marín, director general editorial de Milenio, decidió dejar el medio por "lealtad a mis principios, mis ideas, y en igual medida, a la gratitud y hospitalidad de una familia de bien, los González".Agregó que el par de palabras que empleó, "les hablan", acompañada de una imagen, fueron sacadas de contexto y manipuladas para hacer creer la perversión de que se trataba de incitar a la violencia y llevadas al maniqueísmo de las redes.Ricardo Alemán insistió en señalar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como el responsable de callar su voz y de todo aquel que menciona que su llegada al poder sería un peligro para México.El sábado pasado, Ricardo Alemán compartió una imagen con el texto: "A John Lennon lo mató un fan, A Versace lo mató un fan, A Selena la mató una fan, A ver a qué hora, chairos (como llama a los simpatizantes de López Obrador)". A lo que agregó: "Les hablan".El periodista se defendió argumentando que sólo hacía una "llamada de atención" sobre una amenaza así, y culpó a sus críticos de "retorcer" sus ideas.Como consecuencia de esta publicación, Televisa y Canal 11 terminaron la relación laboral con el periodista.Por su parte, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, minimizó tal publicación.Este domingo, durante su gira proselitista por Nuevo León, el tabasqueño mencionó: "No se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada qué temer".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.