Revira la ONU contra México en caso Ayotzinapa

Ciudad de México— La sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, respaldó el informe presentado por su oficina en México (ONU-DH) sobre el caso Ayotzinapa.Apenas el lunes, el gobierno mexicano hizo pública una carta que envió a Ginebra en la que criticaba el documento titulado "Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa", publicado por la ONU-DH el 15 de marzo.En esa misiva, el gobierno de Enrique Peña Nieto advirtió que con la publicación del informe la Oficina en México del Alto Comisionado violó el acuerdo firmado el 22 de febrero de 2017, con el que se le permite su estancia en el país.Ante estos señalamientos, el Alto Comisionado emitió un comunicado desde Ginebra en el que aclara que el acuerdo venció y que México no lo renovó el pasado 1 de febrero."Después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, la Oficina reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país", expone la oficina de Naciones Unidas."Además, el informe se elaboró de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018".En el comunicado se recuerda que en "Doble Injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa" se concluyó que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas en el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente."Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas", aseguró la Oficina del Alto Comisionado."La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del Informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos".Pide también que las autoridades mexicanas identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias y las torturas, y advierte que seguirá al pendiente del caso, pues hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable.

