Lanza AMLO manual para empresarios

Ciudad de México— El equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador lanzó este miércoles una publicación en la que elogia a los empresarios mexicanos.En el documento titulado "Pejenomics" se asegura que las críticas expresadas por el candidato presidencial de Morena van dirigidas a un pequeño grupo de empresarios que han hecho su capital al amparo de la corrupción y del tráfico de influencias."La enorme mayoría de los empresarios mexicanos son dedicados, innovadores y honestos", refiere el informe.En un mensaje, la coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, presentó el documento y aseguró que la intención del abanderado presidencial es hacer funcionar un Gobierno de la mano con los empresarios."Hoy me quiero dirigir a el 99 por ciento de empresarios que quieren conocer cómo funcionará la economía con Andrés Manuel en el Gobierno. Te invitó a leer Pejenomics", señaló.En la publicación se rechaza que López Obrador pretenda nacionalizar las empresas, expropiar los negocios o aplicar un aumento irracional de los impuestos.Se advierte que los esfuerzos de muchos empresarios no han podido prosperar, porque el piso no ha sido igual para todos.En 15 páginas se presenta un resumen de la propuesta económica del político tabasqueño y se responde a algunas preocupaciones y críticas que han sido planteadas a lo largo de la campaña.Refiere que calificadoras de riesgo como BMI Research, bancos de inversión como Goldman Sachs y periodistas como Alan Riding han realizado análisis en los que se asegura que el combate a la corrupción y el saneamiento de las finanzas públicas son buenas noticias para las corporaciones de todos los tamaños."El proyecto de López Obrador no está en contra de la globalización. Busca que los beneficios de un México abierto al mundo se distribuyan de manera más equitativa", afirma.En la publicación, difundida mediante la plataforma de jóvenes Abre más los ojos, detallan que la propuesta pretende fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia, crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura, así como aumentar y diversificar las exportaciones.También plantea aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, consolidar destinos posicionados en incentivar nodos de desarrollo turístico regional y favorecer programas universales que detonen el consumo y las economías regionales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.