Evade Zavala evento y defiende a Calderón

Ciudad de México– La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que no pudo acudir al Diálogo por la paz y la justicia con víctimas este martes por un tema de agenda y que los muertos que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, su marido, no los provocó nadie más que los criminales, informa El Universal."No los provocó nadie más que los criminales y esos criminales tienen que ser enfrentados y no darle amnistía ni liberarlos sino hay que enfrentarlos con el Estado y he dicho claramente que yo defenderé a cada ciudadano y a su familia con todos los instrumentos que tenga a la mano, por supuesto instrumentos legales. Si para eso es necesario las Fuerzas Armadas, dicho sea de paso respeto enormemente y las he visto jugarse la vida, utilizaré a las Fuerzas Armadas", destacó.En conferencia de prensa al presentar a Consuelo Sáizar como encargada de temas de educación y justicia, Margarita Zavala insistió en que los criminales tienen que ser enfrentados con el Estado y no darles amnistía, ni liberarlos."El Estado debe defender a las víctimas, tiene que defender a la población, tiene que defender a las familias, entonces parten de una afirmación que desde luego no comparto para mí es el Estado el que está obligado a enfrentar a los delincuentes no a liberarlos y las muertes se ocasionan por las bandas criminales, esa es la razón por la que interviene el Estado, en un delito interviene cuando se comete un delito, no lo comete desde el Estado", dijo Margarita.Explicó que nunca le ha tenido miedo al diálogo y dijo que sí le hubiera gustado estar en ese encuentro y aceptó que ha tenido diferencias con el poeta Javier Sicilia, quien se ha convertido en un activista a favor de las víctimas."Es fundamental el respeto a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho a la reparación del daño y así lo he planteado en todas mis entrevistas, el problema de inseguridad y de violencia significa que tenemos que buscar las coincidencias como no en todo estado de acuerdo con Javier, pero sí en el fin en un país con justicia, con seguridad y hemos coincidido en terminar con la corrupción, que no podemos seguir permitiendo la impunidad", describió.Se manifestó en contra de la legalización de las drogas, de una comisión de la verdad integrada por extranjeros para investigar crímenes y la emisión de la Ley de Seguridad Interior."Nunca le he tenido miedo al diálogo, sí me hubiera gustado estar, pero ahí están mis propuestas, incluso a cada una de las propuestas que señalan como la despenalización de la marihuana en términos lúdicos, que definitivamente no estoy de acuerdo, no me gusta que los extranjeros vengan a juzgar a los mexicanos, somos un país con una historia y talento mexicano que nos permite encontrar a mexicanos que sean capaces de dirimir una controversia de manera imparcial, también los tribunales deben ser preestablecidos y no comisiones de la verdad a doc, coincidimos en el fortalecimiento de las policías, en que la Ley de Seguridad Interior debió haberse regresado y se debió hacer un esfuerzo en fortalecer la policía en el control de confianza", dijo.Además explicó que se debe poner en el centro un derecho victimal, realmente eficaz, de asesoría, de estructura pública, gubernamental y en términos de reparación del daño en todo su sentido, integral como monetariamente puede ser.Dijo que no por no haber asistido a un evento se le puede decir que no ha trabajado con las víctimas."Por muchas razones yo constantemente tengo lo trabajo con ellos y mi compromiso, no me tuve que esperar a un evento, sino siempre y desde el principio empecé a hablar de los derechos de las víctimas y estuve con las víctimas, lamentó mucho que esto haya pasado, pero no pueden considerarlo lo que ha sido toda la campaña y mi actividad por un evento nada más", detalló."Yo he trabajado con las víctimas porque me mueve el dolor y quizá para unos candidatos esto es nuevo, pero yo he estado de cerca", agregó.