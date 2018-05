Presuntos choferes de Uber lideraban banda de robacarros

Sonora— Agentes de la Policía Estatal Investigadora desarticularon una banda de roba carros que operaba en Hermosillo, Sonora, y que según el Ministerio Público estaba liderada por cuatro socios-conductores de la aplicación de transporte privado Uber.“Hasta la fecha el personal de la Fiscalía involucra a los detenidos en ocho ilícitos, dos cometidos con violencia y en uno de ellos en contra de un chofer de Uber, a quien lesionaron en el cuello”, refirió la dependencia.Los imputados son: Julio César “N”, Jorge Luis “N”, Julio César “N”, Carlos Armando “N”, y Christian Omar “N”, todos asegurados con órdenes de aprehensión entre el 28 y 30 de abril pasado.Las investigaciones iniciaron el pasado 25 de marzo por el robo de cuatro vehículos, herramienta y 5 mil pesos en efectivo de un taller de carrocería, ubicado en la colonia San Benito del centro de Hermosillo.Los sospechosos supuestamente robaron un pick up Ford Platinum, modelo 2015; un pick up Toyota Tacoma, modelo 2015; un sedán Toyota Camry, modelo 2016 y un Volkswagen Passat, modelo 2016; acusó el Ministerio Público del Fuero Común ante el Juez Penal.Luego de cada atraco los agentes del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos, peritos y policías de la AMIC, levantaron evidencias para sustentar sus acusaciones ante el juzgado.Se realizaron cuatro cateos, mediante ordenes otorgadas por un Juez penal en las colonias San Bosco, Puerta Real y Álvaro Obregón, donde recuperaron algunas unidades automotrices, herramienta, llaves de ignición, entre otros indicios.El pasado 21 de abril, se tuvo conocimiento de una persona con herida cortante en el cuello y a quien despojaron de un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2018, el cual utilizaba para brindar el servicio Uber.Investigaciones revelaron que algunos miembros de la banda tuvieron participación en el hecho, además uno de ellos es señalado como quien robó el carro a su novia con la ayuda de otros integrantes.Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la investigación para determinar si tienen participación en otros hechos por lo que exhortaron a la ciudadanía a presentar denuncias.Desde que la aplicación Uber inició operaciones en Sonora, el Gobierno del Estado a través de la Dirección del Transporte a buscado que la empresa transnacional entregue a las autoridades un registro de sus socios-conductores, pero los directivos de la APP se han negado a entregar la lista para identificar a sus choferes a pesar que el Congreso del Estado aprobó leyes para obligarlos a cumplir la normativa, pero la empresa no ha hecho caso y las autoridades no le han aplicado ninguna sanción.

