Advierte Norcorea a EU sobre triunfalismo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte pidió hoy a Estados Unidos cesar la presión en su contra y no confundir sus intenciones de diálogo pacífico sobre la desnuclearización de la Península Coreana como una señal de “debilidad”.En una entrevista con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés), el portavoz de la cancillería norcoreana advirtió que la continua presión de Estados Unidos en temas humanitarios, las sanciones contra Pyongyang y la amenaza militar, no ayudarán al diálogo."Resulta poco propicio que Estados Unidos aborde este problema a partir de un error de cálculo: confundir las intenciones pacifistas de la República Popular Democrática de Corea como una señal de debilidad", afirmó en medio de los preparativos para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.El vocero negó que la intención de Correa del Norte sobre la desnuclearización de la península expresada en la Declaración de Panmunjom de la histórica cumbre intercoreana del 27 de abril pasado, fuera resultado de las sanciones y presiones estadounidenses."Estados Unidos está engañando a la opinión pública, argumentando que la intención de desnuclearización de la península de Corea mediante la Declaración de Panmunjom, adoptada en la histórica cumbre Norte-Sur, es resultado de sus sanciones y presiones", dijo el portavoz, según un reporte de la agencia surcorena Yonhap."Está realizando comentarios abiertos de que no aliviaría las sanciones y la presión hasta que Corea del Norte abandone completamente sus armas nucleares, además toma pasos para empeorar la situación en la península coreana al desplegar activos estratégicos en la península y elevar su intento de abordar el tema de los derechos humanos”, indicó.Las declaraciones del portavoz de la cancillería norcoreana hacen referencia a los ocho aviones caza de sigilo F-22 que Estados Unidos envío de manera reciente a la península para participar en las maniobras aéreas militares conjuntas con Corea del Sur.Norcorea consideró dicho despliegue como una provocación "intencional" de Washington en su contra, "en un momento en el que la situación en la península coreana está avanzando hacia la paz y reconciliación gracias a la cumbre histórica Norte-Sur y la Declaración de Panmunjom"."Este acto no puede interpretarse de otra manera que un intento peligroso de arruinar la atmósfera de diálogo que apenas se ganó y devolver la situación a la realidad", subrayó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.