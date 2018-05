Advierten riesgos por pozos ultraprofundos

Ciudad de México— La Ciudad de México va por su quinto pozo ultraprofundo para extraer agua, mientras especialistas advierten el riesgo ambiental que representa este método.En el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, se excavará, con tecnología petrolera, hasta dar con un manto a 2 kilómetros de profundidad.Sin embargo, expertos aseguran que se están ignorando los problemas que representó desecar el acuífero superficial.“Es una barbaridad hacer estos pozos profundos”, calificó el investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano.“Significa que no aprendimos la lección de los hundimientos y todas las consecuencias producidas por la sobreexplotación”, agregó.El primero se hizo en marzo de 2013 en San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.En octubre de 2017, el presidente Enrique Peña, el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y la delegada Dione Anguiano pusieron en operación otro en esa Delegación, en Santa Catarina.Celebraron ser el primer país con ultraperforaciones para agua y dieron por hecho que se trataba de una opción para paliar la escasez de agua en la CDMX.Sin embargo, hasta el geólogo Federico Mosser –autor del proyecto– asegura que los pozos profundos son parte una investigación científica para demostrar la existencia de un segundo acuífero, mas no una alternativa de abasto.La Ciudad de México, agregó, requiere trabajar primero en no perder tanta agua en su red de distribución.“No hay ninguna intención de sustituir los 450 pozos que explotan el acuífero superior, sería imposible. Es más barato atender el mundo de fugas, hay que ver que las tuberías no sean tan permeables, 40 por ciento son demasiadas pérdidas”, señaló.

