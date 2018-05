Monterrey— La violencia en contra de las mujeres en Nuevo León ha llegado a niveles que resaltan a nivel nacional, al grado de ser el estado líder en feminicidios y en llamadas de emergencia relacionadas con abuso sexual, revelan cifras del primer trimestre del año del Secretariado Ejecutivo Nacional.Y no sólo eso. La entidad también ocupa el segundo lugar en reportes de violaciones y el tercero en violencia familiar, según el reporte de información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del SEN, con corte al 31 de marzo del 2018.Con 18 casos, Nuevo León tiene el primer lugar en feminicidios, seguido de Veracruz con 15, y de Chihuahua con 14.Aunque actualmente el Estado se encuentra en Alerta de Género, la incidencia en este tipo de crímenes no se detiene por la falta de sanciones hacia quienes los cometen, aseguró Alma Irma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad A.C."Una situación que nos ha llevado a estos altos niveles de violencia en contra de las mujeres y de las niñas tiene mucho que ver con la impunidad", indicó."Es muy importante la impartición de justicia", agregó, "para poder bajar los altos niveles de violencia que se están viviendo en el Estado."Hemos visto que algunos de los casos de feminicidios han sido sancionadas muy ligeramente: a un feminicida que le dan 17 años y a otra persona que se le absolvió".En muchas ocasiones, antes de que se cometa un feminicidio las víctimas piden auxilio ante las autoridades o la sociedad, pero no siempre son escuchadas, lamentó Sandra Cardona, de Voces de Mujeres en Acción."Muchas mujeres denuncian, pero después se arrepienten porque tienen miedo, o les dan una orden de alejamiento y no sirve, es un papel, y luego las matan", explicó la activista que trabaja desde hace 20 años con víctimas de violencia física y sexual.El informe del SEN detalla también que, de enero a marzo, 147 nuevoleonesas reportaron al 911 haber sufrido un abuso sexual. El segundo lugar de la lista lo tiene la Ciudad de México, con 146 reportes, y el tercero Baja California, con 124.En cuanto al delito de violación, se reportaron 104 casos en Nuevo León, y al Estado sólo lo supera la Ciudad de México con 124 denuncias, mientras que en el tercer lugar se ubica el Estado de México, con 78.En la entidad también se recibieron 12 mil 464 reportes de incidentes de violencia familiar, quedando en tercer lugar a nivel nacional. El liderato lo tiene Guanajuato, con 15 mil 5869, y el segundo lugar Sonora, con 13 mil 972.El objetivo del reporte del SEN, que inició en enero de este año, es integrar en una sola plataforma los datos estadísticos sobre la violencia en contra de la mujeres para crear políticas públicas para erradicarla.

