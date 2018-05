Ciudad de México.- Llamando a la reconciliación en el PRI, “sin rencores... ni pesimismos” entre militantes, René Juárez Cisneros rindió protesta este viernes como nuevo presidente provisional nacional del partido, y refrendó su compromiso para llevar a José Antonio Meade a la presidencia de la República.El PRI es la casa de todos, no debe haber rencores ni amarguras, es tiempo de sacar la casta, son tiempos de crecernos ante la adversidad, son tiempos de demostrar de qué estamos hechos; somos un partido con alma, no un barco frágil, aquí no hay espacios para el pesimismo; aquellos que quisieran vernos prestados habrán de desilusionarse irremediablemente”, indicó.Te puede interesar: López Obrador: No soy héroe; lo son millones de mexicanosJuárez Cisneros dijo que durante su mandato “no habrá desprecio por ningún militante”, por lo que todos los priistas demostrarán unidad con Meade para “construir la grandeza desde lo pequeño”.Además, confirmó que Aurelio Nuño no dejará su cargo como coordinador de campaña, como trascendió en medios de comunicación, y juntos operarán la mejor campaña presidencial.A partir de ahora, el partido y la campaña de nuestro candidato son dos rieles de una misma vía; armonizamos discurso y visión con la misma identidad, con el mismo propósito: generar confianza, certidumbre entusiasmo, pasión y emoción para ganar esta elección”, expuso.En promedio, las encuestas posicionan a Meade en tercer lugar; al respecto, Juárez Cisneros, comentó que las encuestas “se hacen en casa, las elecciones se ganan en las casillas”."Lo peor que le puede pasar a este país es que una vez que concluya este proceso electoral esta nación esté partida en dos pedazos: por un lado, los buenos y por el otro los malos. Eso no le sirve a México, no abona al progreso de México, eso no lo quieren los mexicanos”, dijo.El también senador con licencia fue avalado en el cargo este viernes por la Comisión Política Permanente del Consejo Nacional Político del PRI.Después de la ceremonia de protesta, el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, aplaudió la llegada de Juárez Cisneros, y reconoció que el partido necesitaba unidad."Hoy lo que viene a hacer René Juárez es sumar uno por uno, jalar a cada uno de los grupos políticos de mi partido para que podamos hacer el mejor esfuerzo y ganar la Presidencia de la República”, contestó en entrevista.La sesión extraordinaria de este viernes fue integrada por Claudia Ruiz Massieu, quien este viernes se reincorporó como secretaria general del partido, y los senadores Ismael Hernández Deras, Emilio Gamboa, Arturo Zamora, y Ernesto Gándara; para dar fe del acuerdo, el notario Sergio Rea.