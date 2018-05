Las frases de AMLO que reventaron las redes

La entrevista realizada por periodistas mexicanos en el programa Tercer Grado al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se hizo viral en las redes sociales y sus seguidores provocaron tendencia con las frases del abanderado presidencial de la izquierda.El exjefe de gobierno de la Ciudad de México fue interrogado sobre sus posibles nexos con el gobierno de Caracas y el chavismo durante un programa de la cadena Televisa transmitido la noche del jueves.Estas fueron las frases que le han dado vuelta a Twitter.“(Elba Esther) sí es corrupta, pero su yerno sí está ayudando. Fíjate, Carlos, que quienes tenían relación con ella la convirtieron en chivo expiatorio. Además, tengo una debilidad: no me gusta que se ensañen con la gente. Respeto a los perseguidos, a los presos, a los finados”.“Es una calumnia, quieren asustar, es parte de la guerra sucia", dijo López Obrador al desmarcarse del gobierno de Venezuela y denunciar que un grupo de empresarios, a los que denomina "la mafia en el poder", trajo a conferencistas venezolanos como parte de una campaña en su contra.“Todos los hombres tenemos altas y bajas, nos comportamos de una manera un tiempo y otra después, por eso el juicio final es hasta que uno se muere (…) pero no vamos a comparar a cualquiera de estos personajes con Salinas. Salinas es el padre”.“Es un grupo (de empresarios) que se ha hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de los mexicanos y son los que mandan. Ese grupo nos robó la presidencia en 2006 y causó muchísimo daño a México. No dan la cara pero mueven los hilos (…) Ahora, de nuevo, como si no hubiera pasado nada, conspiran en contra de que en México haya una verdadera democracia (…) Ellos tienen que aclarar cuánto dinero aportan a la guerra sucia”“Las recomendaciones siempre eran, ‘Ya no hables de la mafia del poder’, pero es que era necesario explicarlo así”. y que digan si se reunieron o no con Anaya”.“La mayoría del pueblo de México está harta de la corrupción. En eso vamos a tener coincidencia. Voy a llamar a todos a que cuidemos que nadie se robe el dinero del presupuesto, poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno. Ese punto nos va a unir a muchos (…) Lo segundo que va a permitir la reconciliación es que se respete el estado de derecho”.“No voy a fallar, tampoco soy un héroe, pero aspiro a seguir el ejemplo. Va a ser llevada a cabo por muchos héroes, por millones de ciudadanos”.“A partir del 1 de julio, se termina la corrupción, cero corrupción y cero impunidad. Lo que ocurrió antes no me importa mucho, pero todo tiene su tiempo. En el caso de la amnistía se piensa que es impunidad, también es un asunto que vamos a discutir. Pero no, tampoco es a tabla rasa”.