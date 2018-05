Exigen pacientes reglamento de cannabis

Ciudad de México– A un año de que se aprobara la reforma a la Ley General de Salud para permitir la cannabis medicinal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el reglamento que regulará su uso.Pacientes y familiares de personas enfermas que requieren medicamentos derivados de la planta lamentaron el retraso y exigieron a la dependencia acelerar el proceso.El 28 de abril de 2017 se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados y, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio, la Cofepris tenía 180 días para publicar el reglamento, plazo que venció en diciembre.En enero, Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris, afirmó en entrevista con medios que el reglamento se publicaría en el primer trimestre de 2018, lo que tampoco sucedió.Margarita Garfias, mamá de un niño de 14 años con epilepsia, señaló que esto obstaculiza el acceso de los pacientes a otra opción terapéutica."Como pacientes y familias nos preocupa que no publiquen este reglamento, porque realmente nos está afectando que en el país no haya lo necesario para los pacientes crónicos", dijo en entrevista.José Manuel García, quien padece epilepsia, señaló que atrasar las reglas pone en riesgo la salud de los pacientes que requieren tratamiento a base de cannabis."No se vale que por cuestiones políticas estén jugando con la salud de la gente", afirmó.En tanto, la senadora independiente Martha Tagle, quien apoyó la reforma, indicó que esto viola el derecho de los pacientes a la salud.Dijo que en México no se cumplen los tiempos establecidos para crear legislaciones porque no hay sanciones."No vemos ningún interés de Cofepris de destrabar el tema ni de incorporar las observaciones que se le han enviado, y debería de avanzar en lo que le corresponde", subrayó.Tagle agregó que ha sabido de personas que han solicitado permisos para importar otros medicamentos de cannabis y tampoco les han resuelto."No hay ni el reglamento ni la autorización para la compra", apuntó.La senadora urgió a presionar para que el reglamento se publique antes de que termine el sexenio."Que se dejen de cálculos políticos porque, en este caso, está de por medio la salud de las personas", remarcó.Esta mañana, representantes de asociaciones de pacientes que requieren cannabis acudieron a una reunión privada que el titular de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, sostuvo con la Barra Mexicana de Abogados, en la que le cuestionaron el atraso del reglamento y su negativa a reunirse con pacientes para incorporar sus necesidades en el documento.El Comisionado se comprometió a agendar un encuentro con ellos la próxima semana.En tanto, los pacientes participarán por segundo año consecutivo en la Marcha por la Liberalización de la Mariguana, que se realizará mañana de la Alameda Central al Ángel de la Independencia.Ahí demandarán que se acelere la publicación del reglamento y que se incluya la aprobación del autocultivo con fines terapéuticos.

