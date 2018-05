Monterrey- El robo de una fuente radioactiva en Houston, Texas, originó una alerta en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)La Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos notificó a la CNSNS para que diera aviso a las entidades mencionadas.El equipo robado es un medidor de densidad y humedad marca Troxter modelo 3430, el cual contiene dos fuentes radiactivas de Cesio-137 y Americio 241/ Berilio, con actividades aproximadas de 40mCi y 8mCi, respectivamente.Debido a que Texas es colindante con estos estados mexicanos es que se decidió emitir la alerta a pesar que se considera poco probable que el equipo sea trasladado a territorio nacional.En caso de localizar el equipo las recomendaciones son:* No realizar una manipulación* No permanecer cerca del equipo* Establecer un perímetro de seguridad* Resguardo de 10 metrosTambién notificar del hallazgo de inmediato a la autoridad federal, levantar un registro de los civiles que pudieron haber estado cerca y adicionalmente, reportar el hallazgo del equipo o de las fuentes radiactivas.Se pide hacer el reporte al 911 o bien al 088 de la Comisión Nacional de Seguridad y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias al 01 800 111 31 68.En febrero pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió un alertamiento a las Unidades Estatales de Protección Civil de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para salud se extrae de su contenedor.La CNSNS dio a conocer a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, del reporte del robo de un densímetro nuclear que contiene las fuentes radiactivas AMERICIO-241/BERILIO y CESIO – 137.El robo ocurrió cuando el equipo fue extraído de un vehículo, propiedad de la empresa Geogrupo del Centro, S.A. de C.V., en Calle Francisco Murguía No. 2, Comunidad Santa Ana del Conde, Municipio de León, Guanajuato, aproximadamente a las 09:00 horas del día de ayer, 8 de febrero de 2018.

