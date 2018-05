Gastan con opacidad cinco estados

Ciudad de México— En 2016, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala superaron en más del doble el presupuesto aprobado para infraestructura, con un gasto opaco y discrecional, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).El caso con mayor discrepancia fue Colima -cuyo impacto en el PIB nacional es poco significativo-, que superó en 560 por ciento lo presupuestado, seguido de Guanajuato, que rebasó su presupuesto en más de 272 por ciento, de acuerdo con el Índice Legal de Obra Pública (ILOP) de 15 entidades, realizado por el Instituto.Guanajuato devengó más de 5 mil 630 millones de pesos, cuando su gasto aprobado era de mil 593 millones.Jalisco tuvo un monto superior en 200 por ciento respecto a lo presupuestado al haber gastado 2 mil 209 millones de pesos.En Querétaro la diferencia fue de 184 por ciento y en Tlaxcala de 145 por ciento.Esta discrepancia en el gasto en infraestructura obedece a un problema sistémico, ya que las reglas del juego son las que permiten que se use el recurso de una forma opaca y discrecional, explicó en entrevista Ricardo Corona, director jurídico del Imco."Porque estamos viendo una variación y no sabemos a qué se refiere y no tenemos información de calidad que nos permita saber cómo se está gastando este recursos", aseveró.Resaltó que, en parte, algunas debilidades de la Ley de Obras Públicas abren las puertas para que eso suceda.En Jalisco, ejemplificó, existen excepciones para no otorgar el contrato para una obra vía licitación, pero sin una justificación que sustente la decisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.