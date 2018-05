Entregan primer premio Breach/Valdez

Ciudad de México— Con la exigencia para que los asesinatos de periodistas en el país no queden en la impunidad, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregaron hoy jueves el galardón de la primera edición del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, publicó La Jornada."La instauración de este reconocimiento tiene como objetivo reconocer la labor en favor de las garantías fundamentales y de las víctimas que desde su profesión como periodistas desarrollaron los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, respectivamente, asesinados el año pasado, al igual que muchos comunicadores más que han sido víctimas de la violencia en México", agregó el medio en su versión digital.El Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en alianza con otras instancias como la embajada de Francia en México, aprovecharon el Día Mundial de Libertad de Prensa para entregar el premio de esta primera edición.En la ceremonia, Giancarlo Suma, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, urgió, a nombre del secretario general de la ONU, António Gutierres, al Estado mexicano a garantizar la libertad de prensa, proteger a los periodistas y terminar con la impunidad en la que se mantienen los crímenes contra este gremio. “De eso depende el futuro de la democracia y el derecho a la verdad en el país”.“Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y no es un día de fiesta ni de celebración. La libertad de prensa y de expresión están bajo ataque”.Lamentó que junto con Afganistán y Siria, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El informe global de Unesco sobre tendencias mundiales y libertad de expresión y desarrollo de los medios, publicado en noviembre del año pasado, asentó que “2017 fue un año especialmente trágico para el periodismo mexicano, en el que por lo menos 12 periodistas han sido asesinados, entre ellos Miroslava Breach y Javier Valdez, dos excelentes, destacados y valientes periodistas. En lo que va de 2018, la cifra ya asciende a cuatro”.Enfatizó que los corresponsales de La Jornada asesinados el 23 de marzo (Breach) y el 15 de mayo (Valdez) del año pasado, “demostraban de manera ejemplar, a través de su labor, como tantos otros que ya no están con nosotros hoy, que al investigar, documentar y publicar la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos se exponen a recibir amenazas y agresiones, a ser desplazado, desaparecido o asesinado”.

