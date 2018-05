Ciudad de México– René Juárez, nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refrendó su apoyo al candidato José Antonio Meade, a quien consideró el aspirante más calificado para ser el próximo presidente de México.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Juárez reconoció un “desgaste natural” de su partido, pero externó que el PRI es fuerte y lo consideró un “pilar en la construcción de la nación”.Las instituciones no fallan, fallan los hombres y quien haya fallado a la confianza de los ciudadanos, que asuma su responsabilidad”, dijo Juárez Cisneros.El presidente del PRI aceptó que existe un malestar social en contra de su partido, pero indicó que deben seguir adelante.“México necesita certeza, sin dejar de reconocer el malestar social. Pero el compromiso es construir hacia adelante y Meade es el más capacitado para gobernar”, comentó René Juárez, al tiempo que descartó preocuparse por los otros candidatos.“Dijo que, como dirigente nacional del PRI, su labor es ocuparse de su candidato y promover una política “que edifica, que busca acuerdos”; agregó que es enemigo de la descalificación y la violencia.René Juárez dijo aceptar el nuevo reto en su carrera y que trabajará para fortalecer a su partido, de cara a los próximos comicios electorales.Sobre el cambio en la dirigencia nacional del PRI, Gisela Rubach, estratega política, directora general de Consultores y Marketing Político y coordinadora de los Diplomados de Marketing Político del ITAM, dijo que el tricolor tiene una fuerza como ningún otro partido, en sus estructuras locales.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Rubach destacó la fuerza del PRI en municipios, distritos y estados, y que el nombramiento de Juárez Cisneros abona a un reposicionamiento y relanzamiento de la campaña del candidato presidencial.No dio por derrotado al PRI y, por el contrario, la analista dijo que, a 59 días de las elecciones, la apuesta del partido se concentrará en las campañas locales.“Las campañas locales van a mover muchas cosas y ningún partido tiene la estructura del PRI, es parte de la apuesta del cambio. Las elecciones se definen con votos, no con encuestas. Ya lo hemos visto en otros países, las encuestas no son pronósticos”, concluyó.

