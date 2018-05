Niegan empresarios 'complot' contra AMLO

Ciudad de México— Los empresarios no tienen preferencia por algún candidato y buscan que los partidos tengan la mejor estrategia para convencer al electorado, por lo que no encabezan ningún tipo de complot, aclaró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)."Es importante decirlo: no estamos en temas de complot ni de una organización oscura, esas son posiciones de campaña", aseguró.También hizo un llamado a los candidatos a manejar un solo discurso y terminar con la "esquizofrenia" de las campañas, a propósito de las declaraciones en las que el escritor Paco Ignacio Taibo II aseguró que las empresas tendrían que ser expropiadas."Es necesario que se acabe con la esquizofrenia de las campañas por las que en la mañana un vocero afirma una cosa y por la tarde otro la suaviza o dice todo lo contrario", destacó Castañón.A 60 días de la elección, el dirigente del organismo cúpula del empresariado añadió que le preocupan los discursos de polarización y aquellas iniciativas que violen el Estado de Derecho y atenten contra el orden institucional."Los mexicanos no podemos permitir que los candidatos afirmen que respetarán el orden constitucional, mientras sus voceros proponen expropiaciones o consultas para borrar el régimen institucional que tenemos", declaró.En conferencia de prensa, el líder del organismo propuso un decálogo de medidas para crear más empleos formales en el País, derivado de que casi el 60 por ciento de los mexicanos viven en la informalidad y con empleos sin prestaciones.Entre las 10 propuestas del sector para llevar a cabo acciones a favor de la empleabilidad del País están mayor cumplimiento de la ley, consolidación de la fortaleza económica, alianzas público privadas para detonar inversión en infraestructura, impulsar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), mejor ambiente de negocios, apostar por un modelo económico que fomente la apertura comercial y profundizar la reforma laboral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.