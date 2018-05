Saltillo— La administración de Rubén Moreira heredó a la de Miguel Ángel Riquelme una deuda de al menos 535 millones de pesos con los 38 ayuntamientos de Coahuila, por concepto de ajustes a la alza en participaciones federales.Dichos recursos los recibió la administración estatal por parte de la Secretaría de Hacienda, pero no los entregó en tiempo y forma, y ahora los deben pagar.El diputado local por el partido UDC, Emilio de Hoyos Montemayor, dijo que tan sólo de la segunda mitad del 2017, el gobierno de Coahuila recibió ajustes a la alza por 257.8 millones de pesos que no repartió en los ayuntamientos."Eso es desvío de recursos", sostuvo.A principios de marzo, durante una comparecencia con diputados locales, el secretario de Finanzas, Blas José Flores Dávila, se comprometió a que, a más tardar durante ese mes, realizarían las transferencias a los ayuntamientos de los adeudos 2017, lo cual no ha ocurrido.De acuerdo con cifras del propio Gobierno del Estado, en 2016 quedó a deber 370 millones de pesos a los 38 ayuntamientos.De la primera mitad de 2017, la administración de Rubén Moreira quedó a deber más de 278 millones y de la segunda mitad 257 millones, en suma, más de 535 millones tan sólo de 2017."Sabemos de algunos ayuntamientos a los que aún se les adeuda la primera y segunda mitad de 2017, yo creo que se le debe a todos", dijo De Hoyos Montemayor."Se lo han de haber gastado y no han podido recuperarlo. Lo peor de todo es que ya el próximo mes se tiene que entregar el ajuste del primer semestre de 2018 y todavía no entregan los del ejercicio 2017".En el último día de su administración, en noviembre de 2017, el entonces alcalde panista de Saltillo, Isidro López, reclamó que el gobierno de Rubén Moreira le adeudaba a la ciudad 136 millones de ajustes a la alza.En su momento, Rubén Moreira y el entonces secretario de Finanzas, Ismael Ramos, negaron tal adeudo, pero en diciembre, la nueva administración de Riquelme reconoció el adeudo.La administración Riquelme le entregó a Saltillo 10 millones de pesos y acordó pagar posteriormente 105 millones de participaciones federales 2017, cuyo cobro le correspondía al nuevo alcalde priista, Manolo Jiménez.

