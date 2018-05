Ciudad de México– Un juez federal congeló la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por su defensa en días pasados.De esta forma, el juez Fernando Ureña, dio entrada al juicio y ordenó que el acuerdo de extradición internacional dictado el pasado 2 de marzo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no sea ejecutado.”Se admite a trámite la demanda de amparo. Se concede la suspensión de plano para efecto de que el acuerdo de extradición no se ejecute y el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito solo en lo referente a su libertad personal en el lugar que se encuentra recluido”, señala el acuerdo.Así, el exgobernador Eugenio Hernández inicia un litigio para no ser llevado y juzgado en la Unión Americana, el cual podría extenderse por varios meses e incluso años y que tiene posibilidades de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.De favorecerse en un futuro el traslado de Eugenio Hernández Flores, con base en el procedimiento de la Ley de Extradición Internacional, el exmandatario estatal podría ser procesado en la Unión Americana por los cargos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero.Actualmente el exmandatario estatal está recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, donde continuará su proceso con fines de extradición internacional.Apenas en diciembre pasado Hernández presentó una serie de demandas de amparo contra la prisión preventiva a la que fue sometido en tanto se resuelve su extradición a los Estados Unidos, donde lo requieren para que enfrente a la justicia por diversos ilícitos.

