El papel de una alimentación sana en un buen estado de salud

Hoy día existe una creciente preocupación por llevar una dieta sana y equilibrada. Aun así, son muchas las personas que presentan una alimentación un tanto deficiente en ciertos micronutrientes, tales como la vitamina D.El problema es que el cuerpo absorbe mejor la vitamina D gracias a los rayos del Sol, pero son cada vez más las personas que pasan la mayoría del tiempo en el interior. Así las cosas, muchas personas presentan un problema de vitamina D baja Se trata de una vitamina liposoluble, es decir, que se puede almacenar en el hígado o el tejido adiposo durante períodos de tiempo bastante largos. Por este motivo, no es necesario consumirla día a día.Aunque es importante asegurarse de consumir alimentos ricos en nutrientes en cantidad suficiente, las vitaminas liposolubles pueden resultar muy tóxicas en grandes cantidades, ya que permanecen durante mucho tiempo en el cuerpo. Es por ello que no se recomienda tomar suplementos sin primero consultar con un médico.Esta vitamina está presente en determinados alimentos, si bien la fuente principal de dicho nutriente es la luz solar. A raíz de la exposición al Sol, el cuerpo empieza a producir vitamina D, la cual es importante para la salud muscular, el crecimiento celular y el mantenimiento de una presión arterial saludable.Sin duda, a la hora de realizar una alimentación sana, existen alimentos que pueden jugar un papel fundamental. Tal es el caso del aceite de coco, cada vez más presente en las cocinas españolas y en los productos que compran los habitantes de este país.Tal como el aceite de oliva, se trata de un aceite vegetal. Pero la diferencia con este otro es que el aceite de coco es en un 90% ácidos grasos saturados, en tanto que en el aceite de oliva priman los monoinsaturados. Estas diferencias llevarían a que el aceite de coco aumentase el colesterol malo, mientras que el de oliva subiría el bueno. Aun así, estudios han confirmado que se el aceite de coco natural es un alimento saludable, con beneficios para la salud,De entre los beneficios del aceite de coco, cabe destacar un aumento del metabolismo , lo que contribuye a perder peso, junto a un plan nutricional adecuado. No solo ayuda a perder peso, sino también grasa. Esto ocurrirá cuando se añada el aceite de coco a una dieta adecuada para la pérdida de peso. Añadir un poco de este aceite a su día a día, puede ayudar a las personas a mejorar sus resultados en este aspecto.También se le atribuye al aceite de coco un efecto saciante, lo que es una ayuda más para mantener la dieta, evitando comer más de lo necesario. Tiene un efecto similar al del café, si bien en el caso del aceite de coco este se aprecia en mayor medida cuando se combina con una dieta de tipo cetogénica.

