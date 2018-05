Ni uniéndose me van a ganar, afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de Morena, PES y PT, dijo que el llamado de Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) al voto útil es una alucinación, ya que, afirmó el tabasqueño, ni uniéndose todos sus adversarios van a ganar las elecciones del 1 de julio, publicó El Universal.“Es una alucinación [el voto útil], ni uniéndose todos van a ganar, la gente ya decidió que haya un cambio verdadero, una transformación. Vamos a crecer aún más, no hace falta que nosotros llamemos al voto útil, porque ya la gente decidió que hace falta un cambio en el país”, dijo.El tabasqueño ayer arropó en eventos de campaña a sus candidatos a los gobiernos de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y de Veracruz, Cuitláhuac García.Tras un mitin ante 8 mil personas, dijo en entrevista que Anaya Cortés está desorientado, pues ahora ha aceptado que podría reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.“Hace como dos meses decía Anaya [Cortés] que iba a meter a la cárcel a Peña [Nieto] y ahora está diciendo que se va a arreglar con él, que se va a reunir con él, ya cambió de parecer, está muy desorientado, creo yo que no lo están asesorando bien”, dijoAseveró que tras el debate nada cambió, por lo que sigue viendo en segundo lugar a sus contrincantes José Antonio Meade (PRI, PVEM y NA) y Ricardo Anaya, luego de que EL UNIVERSAL publicó un análisis que dice que sigue siendo el rival a vencer en esta contienda electoral.Durante su visita a Puebla le regalaron un Niño Dios vestido de doctor, y en Orizaba, así como en Córdoba, Veracruz, el candidato señaló que Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes quieren dejar a su esposa e hijo como gobernadores en las entidades de las que han sido mandatarios, por lo que pidió impedir que se instale la monarquía en esos estados.“Es una especie de monarquía de la moronga azul. Eso es lo que acabó con el PAN. Si resucitara el fundador del Acción Nacional, Manuel Gómez, se volvería a morir de ver esto. Qué tiene que ver el pensamiento de Gómez Morín con Moreno Valle, Yunes Linares o con Ricardo Anaya, nada absolutamente, por eso mucha gente del PAN se está uniendo [a Morena]”.Dijo que ni en Puebla ni Veracruz va a haber monarquía.Max Cortázar, vocero de Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador de Puebla, afirmó que López Obrador es el “verdadero monarca”, pues tiene el control absoluto de Morena, impone su voluntad de manera discrecional y perdona a los corruptos según su conveniencia.

